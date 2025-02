Prova per canviar els protocols de la Festa Major de Terrassa

La revisió dels protocols de la Festa Major de Terrassa, que defineixen els criteris dels actes troncals de la festa, culminarà l’any vinent. Ja és clar que el procés de reflexió sobre l’arquitectura de la Festa Major, que va començar el 2024, no estarà enllestit aquest estiu, però el treball que estan duent a terme les colles i les entitats, amb la regidoria de Cultura Popular i cicles Festius, permetran sotmetre a prova els primers canvis aquest juliol.

Seran petits ajustos en el primer tram de la festa. De moment, s’ha avançat en la revisió dels actes de divendres i dissabte, des de la baixada del Drac fins al Correfoc, passant pel Raval Infernal, la Cercavila o el pregó i la descoberta del Capgròs de l’any. Els canvis que se sotmetran a prova són de caràcter formal i també pràctic. Un exemple és la incorporació, per primera vegada als protocols, del Ball del Ciri de l’inici de la festa, que no hi era en el document.

Avançar els castells

Sobre la taula de la comissió que revisa els protocols de la Festa Major hi ha una llarga llista de propostes de millora, entre elles la demanda de Minyons de revisar els protocols de diumenge al matí per avançar l’exhibició castellera i evitar que s’allargui fins passades les 15 hores en ple juliol.

Aquest és un dels debats que s’abordarà de cara a la Festa Major del 2026, però la colla Minyons de Terrassa proposa “prendre les primeres mesures ja aquest any. Fa molts que ho demanem”, comenta Jaume Maeso, president de la colla.

La Coordinadora de les Colles Castelleres de Catalunya ha demanat revisar horaris i anul·lar exhibicions en situacions de calor extrema. A Terrassa, Minyons proposa “avançar els horaris del seguici, l’ofici i la sortida d’ofici, donat que retallar seria complicat”. El problema, apunta Maeso, “és que tot s’allarga i els castells ja no comencen a les 12.30 hores, sinó a les 13 hores, de manera que acaben l’actuació passades les 15 hores a més de 30 °C. L’ideal seria començar a les 11.30 hores, per evitar problemes com a cops de calor entre els membres de les colles i també entre el públic, que aquelles hores ja se’n va a dinar”.

Més propostes

La comissió que revisa els protocols de la Festa Major, que es reuneix amb periodicitat quinzenal, abordarà aquesta proposta i d’altres formulades pels grups de cultura popular i les colles. Sobre la taula hi ha suggeriments relacionats amb horaris, vestuaris i músiques, i d’altres més genèrics, que plantegen fins i tot una revisió global del model de la festa.

La comissió és també un espai de trobada per als grups de cultura popular, una oportunitat on intercanviar opinions i propostes. “L’entesa és molt bona – comenta Laia Miranda, presidenta de l’Esbart Egarenc-. Hi ha una generació jove a les colles amb moltes ganes de treballar junts”. Miranda apunta que la revisió del protocol “no serà un canvi brutal, però sí una proposta consensuada que ens agradaria que el ple respectés el dia de la votació”. El nou protocol l’haurà d’aprovar el ple municipal.

Des de la colla de Nans i Capgrossos de Terrassa, Bernat Carles explica que, en el procés de revisió dels protocols, “les entitats també tenim en compte la mirada de l’espectador. Volem que la festa entri pels ulls, que sigui maca. En definitiva, disposar d’uns protocols protegits, que representin la ciutat”.

Amb redactors originals

L’òrgan que actualitza els protocols de la Festa Major de Terrassa, que es van aprovar per primera vegada el 30 d’octubre del 1997, incorpora algunes de les persones que van participar en la redacció original del document, com ara Domènec Ferran i Marc Galí, o que van ser en el procés de revisió del 2009, entre els quals Jaume Girona, Jesús Moreno, Bernat Carles, Carles Bistuè, Alicia Flores o Bet Gómez, entre d’altres. Les reunions se celebren cada quinze dies, amb les pauses que comporten les agendes de les colles, especialment a Nadal i a l’estiu. La revisió està doncs en mans expertes i alhora incorpora una nova generació de membres de les colles que, junts, garanteixen una mirada polièdrica de la festa.