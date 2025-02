Nova zona blava a Terrassa, ara a Can Roca

Nova zona blava a Terrassa. L’Ajuntament instaurarà places d’estacionament de pagament a Can Roca els propers dies. El PSC ha criticat la decisió, que s’aplicarà a l’avinguda del Parlament, entre la de Béjar i la de Lacetània, el proper 17 de febrer. Tindrà unes 60 places.

“Atenció, veïns i veïnes! El govern municipal establirà en les properes hores una nova zona blava al nord de la ciutat. Realment és necessària o és una mesura recaptatòria?”, pregunta el grup socialista. “A Terrassa ja ens costa molt aparcar. Ara ens fan pagar més”, sosté el regidor Javi García en un vídeo penjat en una xarxa social. La mesura, segons l’edil, perjudicarà els veïns i provocarà més problemes d’estacionament.

El govern municipal explica en un decret, de data 3 de desembre del 2024, que “diferents factors fan necessària una intervenció de l’oferta d’aparcament a l’avinguda del Parlament”. Es tracta de “satisfer la demanda d’estacionament a la zona comercial de Can Roca”, donat que no disposa de places regulades “que permetin la rotació” per donar servei al comerç i a les diferents activitats econòmiques.

Més demanda

Així mateix, diu, “es preveu un augment de la demanda quan els locals comercials situats en planta dels edificis de nova construcció de la zona sud iniciïn l’activitat”

La necessitat d’incrementar el nombre de places efectives d’estacionament disponibles “comporta procedir per part de l’Ajuntament de Terrassa a la implantació d’una zona regulada d’estacionament d’horari limitat” de forma anàloga a la que funciona amb parquímetre a carrers adjacents.

L’horari serà de dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30 hores i de 16.30 a 20 hores, i dissabtes de 9.30 a 13.30. La tarifa serà la de zona 2.