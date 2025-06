700 noves places de Formació Professional al Vallès

El secretari general de l'àrea de Formació Professional del Departament d'Educació, Francesc Roca, ha visitat aquest matí l'Institut Santa Eulàlia per anunciar que de les 7.583 places que el govern ha impulsat com a increment a tot Catalunya, al Vallès se'n destinaran 700 de grau bàsic, mitjà i superior. En aquest sentit, també ha fet públic que dels 86 professionals de l’orientació educativa que s'incrementaran a tot el territori, la comarca en rebrà 10, suposant prop del 12% del total. "Ara el que hem d'esperar és que aquest increment de demanda d'alumnat que opta per la formació professional, que l'hem incrementat en 7,2%, veure com això s'articula a Terrassa", explicava Roca. En aquest sentit, a Catalunya, des de 2019, ha crescut un 34% la demanda de la modalitat presencial d’FP als centres públics.

Les principals novetats en el procés de preinscripció a FP per aquest any són, per una banda, que tots els tràmits de preinscripció i matrícula finalitzaran el 31 de juliol, i d'altra, s'implementa un sistema de confirmació de l’assignació i matrícula en línia, per aportar més flexibilitat. Una altra novetat és que l’algoritme consultarà la qualificació de l’alumnat en diferents bases de dades, evitant així possibles errors en el formulari de preinscripció. Fins ara, si l’alumnat s’equivocava consignant de quin ensenyament provenia, el sistema no era capaç de recuperar la seva nota mitjana i això podia provocar-ne l’exclusió.

A la visita hi era present també el president del Consell Comarcal, Xavier Garcés, i tots dos han estat rebuts per la primera tinent d'alcaldia i regidora d'Educació, Patricia Reche, i la regidora de Formació Professional, Montserrat Caupena. Reche valorava que "aquest treball conjunt entre administracions sempre és positiu. Des de l'Ajuntament estem sempre predisposats, com a ciutat educadora, a fer passos endavant, a ser referents en molts temes educatius, per tant, són molt bones notícies".

Manuel Torres, director de l'Institut Santa Eulàlia, ha estat l'amfitrió de les autoritats, i ha destacat la visita a les seves instal·lacions dient que "la formació professional és el sistema educatiu que genera els professionals que acaben treballant i muntant empreses que aixequen un país. I el país s'ha d'adonar que cal invertir en aquesta formació professional". Aquest centre està immers en el procés de transformació cap a Centre Integrat d'FP (CIFP). A partir de l'inici del curs 2025-2026, l'institut començarà la supressió progressiva dels ensenyaments d'ESO i batxillerat, que seran traslladats a l'Institut Can Jofresa, situat a pocs metres. L'objectiu de la mesura, en el marc del Pla d'Actuacions dels Centres de Formació Professional Integrada 2024-2027, és consolidar l'Institut Santa Eulàlia com el primer CIFP de la ciutat de Terrassa. L'estratègia del Departament se centra en crear CIFP potents i adaptats al nou model d'FP dual de qualitat i orientat al mercat laboral.

El calendari de transformació comporta, doncs, que el proper setembre es traslladi 1r d'ESO, el curs 2026-2027 es traslladin 2n d'ESO i 1r de batxillerat, i el curs 2027-2028 ho facin 3r i 4t d'ESO i 2n de batxillerat. El procés es realitza amb garanties de continuïtat per a l'alumnat i el professorat.