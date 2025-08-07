Bastoners de Terrassa busquen monitors infantils

Els Bastoners de Terrassa busquen monitors per reforçar el seu equip de monitoratge i acompanyar la colla infantil durant el curs escolar. Paula Ané, responsable dels monitors i del grup infantil, explica que cada any recluten noves persones, però aquest any la necessitat és més gran perquè alguns joves que formen part de l’equip marxen d’Erasmus.
“Som un equip d’entre 15 i 20 persones, però aquest any coincideix que alguns marxen d’Erasmus o han de prioritzar els estudis. Per això, obrim la porta a persones interessades a venir cada divendres durant el curs escolar”, explica Ané. Els assajos es fan els divendres a la tarda, i els torns són de 17.30 a 18.30 hores o de 19 a 20 hores: "Respectem els festius, i hi ha qui fa els dos torns i qui només un. El primer torn és amb infants més petits, i pot ser una bona porta d’entrada per a monitors nous; el segon ja és més pensat per als més grans i va bé si algú coneix més bé la dinàmica”.
Segons afirma Paula Ané, “no cal tenir titulació oficial, ja que estem titulades en aquest sentit i podem acompanyar en aquests processos".
Durant el setembre, l’equip es reuneix un cap de setmana a Montserrat per fer una tancada formativa: “És simplement per preparar el curs i conèixer-nos entre nosaltres”.
Ané assegura que, cada any, els assajos de bastons de la colla infantil reben la participació d’un centenar aproximat de nens i nenes amb edats fins als 16 anys. Aquesta elevada assistència reflecteix l’interès creixent dels més petits per aquesta tradició.
Les persones interessades a formar part de l’equip de monitoratge poden posar-se en contacte enviant un correu electrònic a monisbdt@gmail.com.