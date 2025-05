80 empreses busquen "pescar" talent a l'Eseiaat

El Fòrum d’Empreses de l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (Eseiaat) de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC) s’ha consolidat com un dels espais d’interrelació més importants del país entre empreses, estudiants i titulats i titulades recents dels sectors industrial, aeronàutic i audiovisual. En aquesta 19a edició del Fòrum s’han batut els rècords de participació: 80 empreses i institucions cercaran talent politècnic en aquest esdeveniment, que tindrà lloc el proper dimecres 21 de maig, d’11,30 hores a 16 hores, a la plaça d’Hedy Lamarr de Terrassa.

L’interès del teixit empresarial per captar talent politècnic amb denominació d’origen Eseiaat creix any rere any. I és que el Fòrum d’Empreses Eseiaat ha esdevingut en la diada universitat-empresa a Catalunya ja que és el punt de trobada destacat del panorama universitari per a l’estudiantat d’enginyeria i per als titulats i titulades recents, així com un important pol d’atracció per a les grans, petites i mitjanes empreses que cerquen professionals altament qualificats.

El Fòrum Eseiaat és l’esdeveniment d’aquestes característiques que compta amb més participació d’empreses a Catalunya. No en va, l’estudiantat de la Eseiaat compta amb una formació que els capacita per formar part d’equips de treball multidisciplinaris, liderar-los, generar nous projectes, innovar, afrontar reptes i cercar solucions eficients i eficaces davant qualsevol tipus de desafiament professional.

En aquest sentit, Lluís Gil, sotsdirector d’Empresa i Recerca de l’Eseiaat, afirma que “tenim la gran sort d’impartir titulacions que, a data d’avui, són claus per als sectors productius del país. Això explica, en part, l’alt nombre d’empreses que venen a cercar talent a l’Escola. Cal afegir, també, la qualitat dels nostres titulats i titulades, i de la seva formació, que incorpora una part pràctica rellevant. Aquests factors són molt atractius per a les empreses i, des de l’Escola, hi ha una aposta estratègica global en aquest sentit. A més, la nostra experiència en la formació de professionals altament qualificats n’afegeix més valor. Hem de tenir en compte que des de 1902 hem format més de 40.000 enginyers i enginyeres per al progrés del país”.

Amb més de 4.000 estudiants matriculats, l’Eseiaat és l‘escola d’enginyeria més gran de Catalunya i una de les cinc més grans de l’Estat, amb prop de 1.000 enginyers i enginyeres graduats cada any. Aquesta xifra, posada en un context econòmic en què es necessitaran més 200.000 enginyers i enginyeres a Espanya en deu anys, posiciona l’Eseiaat com un centre estratègic per proveir a la societat d’aquests professionals.

A l’Eseiaat, prop del 90 % dels titulats i titulades troben feina els sis primers mesos després de graduar-se, i set dels 10 graus d’enginyeria que ofereix compten amb un 100 % d’inserció laboral. A l’Eseiaat se signen, cada any, més de 1.400 convenis de pràctiques amb més de 200 empreses, que representen 410.000 hores de formació complementària remunerada realitzada per més de 900 estudiants. Pràcticament tots els graduats i graduades han pogut viure una primera experiència laboral abans de titular-se.