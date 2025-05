Activitats divulgatives del cooperativisme a Terrassa

Terrassa commemora l’Any Internacional de les Cooperatives amb un programa d’activitats divulgatives els mesos de maig i juny. Es presentarà un joc creat per l’Ajuntament per difondre els valors del cooperativisme.

L’Ajuntament de Terrassa, a través del Servei d’Emprenedoria i Economia Social, ha organitzat un seguit d’activitats per commemorar l’Any Internacional de les Cooperatives decretat per l’Organització de les Nacions Unides (ONU). Durant els mesos de maig i juny, el servei ha programat cinc activitats, que es complementen amb una secció al programa «El Submarí» de la ràdio municipal. Dues de les activitats són presentacions del llibre "El cooperativisme a Terrassa, una perspectiva històrica" de Marcel Taló.

A més de les presentacions del llibre, s’han programat dues visites guiades relacionades amb la mateixa obra, el 22 de maig i el 12 de juny. La ruta comença la plaça de la Cooperativa i recorre els carrers del Centre, passant per la ubicació de diferents cooperatives històriques. Finalment, el 26 de juny, a les 10 hores, es presentarà el joc Mentcoop a la Coral Els Amics de Prodis. Es tracta d’un joc de cartes cooperatiu adreçat als centres educatius per promoure els principis i valors del cooperativisme entre l’alumnat.

Les persones interessades a participar a les activitats poden inscriure-s'hi mitjançant un formulari. Els inscrits rebran un exemplar del llibre o del joc. A banda de les activitats programades, el magazín "El Submarí" de la Ràdio Municipal, amb la col·laboració del servei d’Emprenedoria i Economia Social, inclou un dilluns al mes un espai dedicat a parlar de les cooperatives de Terrassa, dins la secció "L’economia de les persones".

Amb el programa d'actes, l’Ajuntament de Terrassa vol sumar-se a la commemoració d’un any internacional "que té per objectiu conscienciar la societat sobre el valor del cooperativisme i promoure el creixement d’aquest model d’empresa, que fa una contribució decisiva a un desenvolupament econòmic i social mes just i sostenible". A més, per la seva naturalesa i principis, "les cooperatives constitueixen una eina fonamental per a assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible que propugna la mateixa ONU. Per això l’eslògan escollit és 'Les cooperatives construeixen un món millor'".

La segona a Catalunya

Terrassa és la segona ciutat catalana en nombre de cooperatives, amb 122, juntament amb Sabadell i just després de Barcelona. El consistori terrassenc afirma que reconeix i impulsa el cooperativisme a través del Pla Estratègic d'Economia Social i Solidària, i el Servei Municipal d'Emprenedoria i Economia Social acompanya totes les persones que volen emprendre a la ciutat i a les que tenen un projecte d'especialització en economia social, "ajudant a construir projectes cooperatius amb el màxim de garanties perquè siguin sostenibles".

A més, la ciutat forma part de l'executiva de la Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària (XMESS). En el conjunt de Catalunya, la Generalitat té comptabilitzades 4.770 cooperatives actives, menys de l’1% de les empreses catalanes. A nivell mundial, tres milions de cooperatives aporten el 12% del Producte Interior Brut (PIB) del planeta.