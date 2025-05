Adeu al fum a les terrasses, universitats, vehicles de feina i festivals

La nova llei antitabac que prepara el Ministeri de Sanitat ampliarà els espais on està prohibit fumar a patis d’instituts, campus universitaris, sales de festa a l’aire lliure, instal·lacions esportives i vehicles d’ús laboral. Aquestes restriccions que recull l’esborrany de la reforma se sumarien a d’altres ja anunciades, com ara les terrasses i les marquesines d’autobús. Totes aquestes restriccions s’aplicaran tant al tabac clàssic com als vapejadors i el tabac escalfat.

El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, assenyala que el Ministeri de Sanitat està redactant la nova llei antitabac en col·laboració amb les comunitats autònomes i les societats científiques i que les noves restriccions que va plantejar la ministra de Sanitat, Mónica García, aquest dijous coincideixen amb les mesures que des de la Secretaria de Salut Pública reclamen. Altres mesures complementàries estudiades són l’empaquetatge genèric; augmentar-ne els impostos i regular les cigarretes electròniques. Fernández adverteix que la nova llei trigarà, perquè encara ha de superar diversos tràmits. El projecte ha de passar pel Consell de Ministres i després pel Congrés, on caldran suports perquè la reforma pugui aprovar-se.

L’exposició al fum

D’altra banda, l’enquesta de la XXVI Setmana sense Fum mostra que un 80% dels no fumadors enquestats considera que on està exposat al fum ambiental del tabac és a les terrasses, seguit d’un 63% que diu que a les cues per entrar a locals i un 63% en activitat lúdiques en espais oberts. També hi ha un 59% que contesta que a les parades de l’autobús i un 36% als accessos a centres educatius. Entre els fumadors els percentatges són més baixos, però la primera opció triada també són les terrasses (55%).

L’enquesta també revela que hi ha unanimitat entre fumadors i no fumadors perquè les noves formes del tabac tinguin la mateixa regulació que el tabac tradicional: hi estan a favor el 80,9% dels fumadors i el 90% dels no fumadors. D’altra banda, hi ha un 76,7% dels enquestats a favor d’augmentar el preu del tabac.