“A l’estiu, la ciutat no queda del tot buida”

En dels sectors més visibles quan la ciutat es buida és el de la construcció. Ajuntament, empreses i particulars aprofiten que el ritme urbà és baix per programar reformes, manteniments i obres que durant el curs serien més complicades. En Toni Palet sap de primera mà com funciona la ciutat a l’agost.
Acostumes a treballar a l’estiu? Sí, habitualment treballo a l’estiu. No és per comoditat, però normalment a l’agost, els treballadors s’ho fan per coincidir amb la família, i són ells els que agafen vacances. Nosaltres, els caps, ens quedem treballant per tirar endavant les obres.
Des del vostre sector, com noteu que canvia el ritme de la ciutat a l’estiu? La veritat és que a l’agost es treballa molt millor. Terrassa continua tenint moviment, perquè no queda del tot buida. Sí que es nota, però, la diferència amb el curs escolar: no hi ha escoles obertes, no hi ha nens, i això es nota molt. La majoria d’obres durant l’any s’han d’adaptar als horaris escolars, sobretot pel transport de materials, càrrega i descàrrega… A l’agost, en canvi, tot és molt més tranquil.
Però dius que no queda gaire buida. En quin sentit? Abans, sobretot les dues setmanes centrals d’agost, la ciutat semblava deserta: molts comerços i bars tancats, poca gent pels carrers… Ara, des de fa dos o tres anys, gairebé tot continua obert: comerços, bars… i hi ha més gent a la ciutat. No sé si és un canvi generacional o simplement que Terrassa cada cop té més habitants.
Toni Palet, avançant les obres del Mercadona de l’avinguda de Jacquard
Nebridi Aróztegui
Quines obres esteu fent aquest estiu? Estem fent una actuació de via pública a Sant Llàtzer, el nou Mercadona de Jacquard —amb tancament previst el dia 16 per poder actuar dins—, i també estem acabant una casa a Matadepera i una altra a Viladecavalls. A més, fem treballs de manteniment petits, d’una o dues setmanes.
La calor deu ser un factor important. Com la gestioneu? Des del juny fins al setembre, comencem a treballar a dos quarts de set o a les set en punt del matí i acabem a dos quarts de tres, tres, quan el sol ja pica fort. Si en algun punt la calor és excessiva, parem i busquem feines a l’interior. Ho fem així des de fa anys i ens funciona molt bé. Cal tenir en compte que no som en un lloc fix amb una temperatura estable. Treballem en interiors, exteriors, via pública, locals, pàrquings… i això canvia molt. I no només és la calor: a l’hivern també treballem a 2 o 3 graus, plovent o amb vent, que tampoc és saludable. La regulació de la jornada la fem tant a l’estiu com a l’hivern.
Què prefereixes, treballar a l’estiu o a l’hivern? Sincerament, prefereixo treballar a la primavera o a la tardor, amb temperatures entre 18 i 25 graus. El canvi climàtic està fent que tinguem hiverns més curts però intensos i estius amb molta calor. Al nostre ofici no tenim ni calefacció ni aire condicionat, així que la primavera i la tardor són ideals.
Què és el que més valores de la teva feina? Que faig el que m’agrada. M’aixeco al matí amb ganes d’anar a treballar. M’agrada molt l’obra, i no em veig en una feina tancada, fent sempre el mateix.