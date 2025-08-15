Terrassa

FOTOS | El concurs de l'estiu: La Ràpita, Seül i la República Dominicana

ARA A PORTADA

Publicat el 15 d’agost de 2025 a les 13:55
Actualitzat el 15 d’agost de 2025 a les 14:04

Continuem amb una nova entrega de les fotografies que ens envien els nostres lectors per participar en el concurs de fotos d'estiu del Diari de Terrassa i Raventós-Basagoiti.

La crida està sent tot un èxit. Aviat anireu veient-ne més! Recordeu que teniu temps fins a l'11 de setembre per a participar-hi

Consulteu també la resta de galeries:

FOTOS | Venècia, Indonèsia i el Mont Saint-Michel

FOTOS | El concurs de l'estiu: Arcos de la Frontera, Moçambic i Bali

FOTOS | Més fotos a concurs: Tunísia, Perú, Valladolid i S'Agaró

FOTOS | El concurs de fotos del Diari de Terrassa

Terrassencs per tot el món

Postals d'un estiu global

El concurs de l'estiu ja és en marxa

María García
  • El sol es pon a la platja del Trabucador, a la Ràpita -
Basma
  • Un dia de platja a Platja d'Aro -
Cristina
  • Palmar de Vejer, Cadis -
Núria
  • Platja Cabeza de Toro, República Dominicana -
Arantxa Martínez
  • Quatre nens juguen en un carrer d'Albània -
Moha
  • La biblioteca Starfield, a Corea del Sud -
José Antonio Herrero
  • Piedrafita, a la vall de Tena, Osca -
Laura Leiva
  • Refrescant-se amb un "calippo" -
Joan Arnau
  • Llegint el Diari de Terrassa en un càmping de Blanes -
Paula Sancho
  • Tornant d'un creuer per Itàlia i Tunísia amb la família -

