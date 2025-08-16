CARRERS DE TERRASSA | De la nissaga del que va crear l’Aurora

En una de les anteriors als personatges nascuts a la ciutat o amb una relació molt estreta que han sigut honorats amb el nom d’un carrer, plaça o avinguda, ja es va fer menció del nom més aviat d’una nissaga que no pas d’algú en concret. Aquí no hi ha nom i dos cognoms. Simplement, hi ha un cognom que, a la plaça sembla que s’ha accentuat al revés de com tocava i, a més, que a moltes fonts consultades, per no dir totes, el trobem acabat amb una erra, si més no quan es fa referència a la persona que sembla que fou més rellevant.
Ho diu la pàgina oficial de l’Ajuntament. Aquest carrer “pren el nom de la família propietària dels terrenys on es va urbanitzar el carrer” i es detalla a dos dels integrants d’aquesta dinastia, “Josep Escudé i Vicens, alcalde de Terrassa del 1889 al 1891 i Miquel Escudé i Castella, industrial de màquines de cosir”. Paraules textuals.
De 1889 a 1891, també segons informa la web oficial del consistori terrassenc, l’alcalde va ser Domènec Domingo i Margarit i, per tant, unes de les dues informacions és errònia. Sobre Miquel Escudé i Castella, cal dir que es troba en tots els llocs com a Miquel Escuder i Castellà, nat a Terrassa l’any 1835 i mort a Barcelona, a 1908.
Per diversos motius
Escudé o Escuder, va destacar per diversos motius. Al portal enciclopèdia.cat s’explica que l’any 1867 “començà la fabricació de màquines de cosir i aviat es convertí en el principal proveïdor de l’Amèrica Llatina”. A aquesta mateixa font també s’agrega que el terrassenc “construí també motors de gas i a Barcelona s’especialitzà en el muntatge d’espectacles”.
Conxa Bayó i Soler, a la revista “Terme”, l’any 2008, assenyalava que Escuder va ser el creador de la màquina de cosir Aurora, “la més coneguda i també considerada la més emblemàtica” i amb acabats luxosos.