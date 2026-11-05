Nova sala de cinema IMAX al Cinesa del Parc Vallès: “Quan parlem de cinema, parlem d'experiències”

Cinesa inaugura una sala de cinema amb tecnologia IMAX. Aquesta sala serà la segona sala amb aquesta tecnologia de Catalunya, i la vuitena de tot l’estat espanyol. Toni Illa, director comercial de la part del sud d’Europa d’Odeon Cinemas Group, ha presentat la sala amb la mirada posada en millorar l’experiència del públic. “Quan parlem de cinema, parlem d'experiències. Tothom té pantalles a casa, més grans o més petites, però l’experiència del cinema no es pot viure a cap altre lloc”, ha explicat Illa.
Les sales de cinema de Cinesa al Parc Vallès són, segons el mateix Toni Illa, molt importants per l’empresa. “Aquest cinema és molt important estratègicament per a nosaltres per la ubicació, l’afluència i el tipus de clients i per les característiques del cinema en si”, ha declarat. El director comercial d’Odeon ha fet gala de les instal·lacions, que disposen de vint sales de projecció, algunes amb tecnologies de pantalles de gran format, com l’ISENSE o les pantalles XL, a les que s’hi suma la nova sala IMAX.
Segons l’últim estudi d’hàbits de consum realitzat per Cinesa, el 64% de la gent considera que l'experiència de consumir contingut audiovisual és molt millor al cinema que a casa. Això, segons Illa, es deu principalment a tres factors: l’experiència de l’event social, la pantalla i la qualitat, tant de projecció com de so. En aquest sentit, la nova sala IMAX suposa un pas més enllà. La pantalla IMAX té unes dimensions de 180 m² i la projecció funciona amb làser. A més, la sala està dotada de dos grans altaveus situats al fons de la sala, a més de diversos altaveus situats just al darrere de la pantalla.
Aquesta nova sala comptarà amb 178 butaques, de les quals 128 seran reclinables estàndard i 44 seran reclinables prèmium, amb un preu addicional de 5 € i 6,2 € respectivament. A més, hi ha 6 places reservades per a persones amb mobilitat reduïda. Les primeres pel·lícules que es projectaran en aquesta sala són “Godzilla Minus Zero”, “Los Juegos del Hambre: Amanecer en La Cosecha” i “Dune: Parte 3”.
En què consisteix la tecnologia IMAX?
L’IMAX és un sistema de tecnologia cinematogràfica dissenyat per oferir una experiència audiovisual d'alta immersió. Les característiques principals d’aquesta tecnologia són les pantalles grans i corbes –molt més altes i amples que les d’una pantalla de cinema convencional–, relacions d’aspecte i formats d’imatge més grans, sistemes de projecció avançada –com el làser, en aquest cas– i el sistema de so envoltant, que està calibrat per oferir greus ressonants i una acústica uniforme a tota la sala.