Adjudicada la redacció del projecte per als dos nous platós del Parc Audiovisual de Catalunya

El Parc Audiovisual de Catalunya (PAC) ha adjudicat la redacció de l’avantprojecte, el projecte bàsic i el projecte d’execució de l’ampliació del recinte, així com la direcció d’obra, la coordinació de seguretat i salut i la certificació final. L’encàrrec ha estat adjudicat a la UTE Camps - Felip - Ferrando. El projecte, impulsat pel PAC, l’Ajuntament de Terrassa i l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), representa un pas clau en el desenvolupament de la infraestructura audiovisual de referència al sud d’Europa i en la consolidació del Catalunya Media City.
El projecte preveu la construcció de dos nous platós de 2.200 m² i 1.000 m², el primer serà el més gran de Catalunya, així com nous espais auxiliars per a serveis de producció. Part d’aquests serveis s’ubicaran dins de l’antic Hospital del Tòrax, mantenint el criteri de rehabilitació de l’edifici.
La licitació s’ha dut a terme mitjançant un concurs de projectes amb intervenció de jurat, tal com consta al perfil de contractant del PAC. El contracte té un preu màxim de 1.496.993,91 euros amb IVA, i amb l’adjudicació, s’engega ara la fase tècnica prèvia a la licitació de les obres.
Actualment, el procés és en fase de formalització del contracte. El termini d’execució del projecte és de vuit mesos a partir de la signatura i la durada estimada de les obres és de quinze mesos.
Un projecte per doblar la capacitat del PAC
L’ampliació del Parc Audiovisual de Catalunya té com a objectiu doblar la capacitat de producció i rodatge del centre. La inversió total prevista és de 13 milions d’euros, dels quals la Generalitat de Catalunya n’aportarà 10 milions i l’Ajuntament de Terrassa, 3 milions.
Els nous platós s’aixecaran a la parcel·la P3 del PAC, de 6.419 m², on també s’ubicaran magatzems i tallers per a la construcció de decorats. La previsió és iniciar les obres el novembre de 2026 i finalitzar-les l’estiu de 2028.
Un cop enllestits els nous espais, el PAC incrementarà de manera significativa la superfície útil de platós i la seva capacitat d’atraure rodatges nacionals i internacionals, reforçant així la seva posició com a plataforma de producció audiovisual d’alt nivell.
Una aposta estratègica per al sector
L’ampliació, impulsada per l’Ajuntament de Terrassa i la Generalitat, s’emmarca en la visió de consolidar Terrassa com un node audiovisual de referència a Europa i d’integrar les seves capacitats amb altres infraestructures del sector. Entre aquestes destaca el nou hub audiovisual de les Tres Xemeneies del Besòs, que juntament amb el PAC formarà un dels eixos principals del Catalunya Media City.
Aquest conjunt d’inversions busca generar activitat econòmica, ocupació especialitzada i més competitivitat per al sector audiovisual català.