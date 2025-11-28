Conclou la comissió d'investigació del Karmel i s'obre un nou xoc entre l'escola i les famílies

Un nou episodi, i potser el final, del conflicte entre l’escola Mare de Déu del Carme i la plataforma de famílies descontentes, “Recuperem el Karmel”. La comissió de conciliació impulsada pel Departament d’Educació arran de les acusacions formulades contra el Col·legi Mare de Déu del Carme ha conclòs el seu treball després de cinc reunions. Sense que Educació hagi emès cap resolució amb la versió oficial, ambdues parts implicades -escola i plataforma- hi han reaccionat.
Segons el centre, l’acta final, signada aquesta setmana, les principals denúncies que havien motivat l’obertura d’un expedient informatiu queden desacreditades. La direcció del centre, encapçalada per Nuno Pitta, ha comunicat a les famílies que del procés “es desprèn amb claredat que no hi ha hagut cap gir ideològic ni adoctrinament, ni tampoc manifestacions homòfobes”. La comissió, integrada per un inspector d’educació, un membre del Consell Escolar i el representant de la titularitat, ha analitzat “exhaustivament tots els aspectes inclosos en l’expedient informatiu”.
Des del col·legi subratllen que les acusacions que havien transcendit públicament durant mesos “han generat un greu perjudici reputacional a la nostra institució”, i que els resultats del treball de la comissió les desmenteixen en la seva totalitat.
Un dels punts abordats ha estat l’ús de la llengua vehicular. Segons l’acord assolit, “ha quedat degudament acreditat que el català és la llengua vehicular de l’escola”, tot i que s’han detectat dues incidències administratives anteriors a l’actual direcció, que es corregiran durant el curs 2025-2026.
Pel que fa al caràcter identitari, la direcció recorda que “el Col·legi Mare de Déu del Carme és un centre catòlic”, i que la titularitat correspon a l’orde dels carmelites. La comissió demana al centre reforçar aquesta comunicació per garantir que les famílies tenen tota la informació abans d’escollir escola. La direcció afirma que aquesta millora “ja es va iniciar fa mesos” i que continuarà amb la revisió de canals com la web, les reunions o la Carta de Compromís.
Comunicació amb les famílies i transparència
La millora de la relació amb les famílies és un dels eixos principals del pla d’acció acordat. El col·legi explica que aquest ha estat “un dels punts clau de la comissió”, i que l’objectiu és reforçar una comunicació “més humana i propera”. Entre les mesures pactades hi ha la creació d’un sistema de delegats de pares i alumnes, reunions trimestrals amb la direcció, el reforç de la figura de la responsable de famílies i l’establiment de protocols interns de comunicació. A més, s’implantarà “una enquesta anual de satisfacció” per detectar àrees de millora.
Quant a les aportacions econòmiques, la comissió conclou que no s’ha qüestionat la necessitat de finançament del centre, i només es demana “reforçar la informació que s’ofereix a les famílies sobre les quotes, la seva naturalesa i la seva finalitat”.
El procés també ha posat de manifest la necessitat d’actualitzar documents obligatoris com el Projecte Lingüístic del Centre i el Projecte Educatiu, alguns dels quals no estaven lliurats o estaven desfasats des de feia més de deu anys. La direcció assumeix aquest compromís com un pas per adaptar-se plenament a les exigències de la Llei d’Educació de Catalunya.
Un cop aixecada l’acta final i completat el procés de confidencialitat, el centre considera tancat un episodi que havia generat tensió interna i exposició mediàtica. La direcció assegura que continuarà treballant per “enfortir el vincle entre el col·legi i les famílies” i consolidar la confiança en el projecte educatiu.
La plataforma hi discrepa
Des de la plataforma Recuperem el Karmel, les famílies discrepen obertament del relat que el centre ha traslladat a la comunitat educativa. Asseguren que el document difós per l’escola “no reflecteix fidelment la realitat” i que presenta “informació esbiaixada i contradictòria” sobre el funcionament de la comissió i les conclusions que se’n desprenen.
Les famílies recorden que encara no disposen de l’informe oficial complet del Departament d’Educació -l’únic que consideren “objectiu i vàlid”- i que, per tant, qualsevol lectura és prematura. Tanmateix, assenyalen que l’acta final i els requeriments plantejats per la inspecció posen de manifest “incompliments greus i estructurals” que, segons diuen, el comunicat del centre intenta minimitzar.
Segons les famílies, diversos punts que l’escola presenta com simples ajustos o millores voluntàries són, en realitat, requeriments imposats per la inspecció davant de mancances arrossegades durant anys. La plataforma detalla que Educació ha detectat incompliments en l’ús del català, documents essencials (com el Projecte Educatiu o el Projecte Lingüístic) desactualitzats des de fa més d’una dècada, insuficient supervisió de programacions i materials, manca de transparència en les quotes i una comunicació deficient amb les famílies.
També subratllen que el Departament ha requerit un procés de “regularització normativa” i que s’han identificat deficiències en l’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials. Per això, consideren que el comunicat del centre “minimitza la gravetat dels incompliments” i genera “un relat subjectiu” que no s’ajusta a les conclusions de la inspecció.