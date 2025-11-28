El fenomen mundial de "Stranger Things" torna a Terrassa

Després de nou anys que han marcat una generació sencera d’espectadors, "Stranger Things" s’acomiada. Netflix va estrenar dijous els primers capítols de la seva cinquena i última temporada, i el fenomen no ha trigat ni un dia a reactivar-se amb força. Més mems, més nostàlgia "vuitantera" i, sobretot, una febre col·leccionista que ha tornat a esclatar arreu. Segons dades del portal de segona mà "Milanuncios", les cerques relacionades amb la sèrie han augmentat un espectacular 410% les darreres setmanes, i Catalunya és una de les comunitats més obsessionades amb el món de Hawkins.
A Terrassa, aquesta passió és especialment palpable. Les botigues especialitzades han tornat a notar un moviment intens —quasi com si el Demogorgon hagués tornat a trepitjar la ciutat. Agustí Tarragó, propietari de les dues botigues Kame Kame Còmics, ho explica: “Des que s’ha estrenat la sèrie hem notat un repunt en les vendes de tot el que envolta Stranger Things, principalment dels Funkos, que és el que ara molta gent col·lecciona”. Després d’uns anys de calma, el retorn de l’última temporada ho ha capgirat tot. “La venda d’aquestes peces portava parada des de la quarta temporada, però ara la demanda ha tornat amb força. En algunes botigues hem muntat aparadors exclusius dedicats només a 'Stranger Things'”, assegura.
La Núria, dependenta de la botiga del carrer de l’Església, confirma que el públic és molt variat: “Venen molts pares buscant ja regals de Nadal pels seus fills, però també joves que volen completar col·leccions que tenien mig oblidades”.
Però el boom no només es nota a les botigues: també es crea des de Terrassa. L’empresa IMC Toys Global, un dels majors fabricants de joguines del país, ha llançat un nou joc de cartes oficial: “Stranger Things Hawkins Hitmaker”. Pensat per a majors de 14 anys, proposa endinsar-se en les melodies dels anys 80 que sonen a la sèrie mentre els jugadors s’enfronten a reptes inesperats. “Estem corrent a produir aquests dos productes per llençar-los com més aviat millor i aprofitar la popularitat de la sèrie”, explica Olga Comes, directora de Màrqueting d’IMC Toys, referint-se també als nous walkie-talkies inspirats en els de la sèrie que arribaran el gener.
Comes afegeix un detall revelador sobre el sector: “El mercat de les joguines s’està salvant gràcies als “kidults”, adults que col·leccionen joguines. Per això el walkie serà molt realista, amb un embalatge prèmium pensat per exposar-lo”. Segons diu, cada vegada més clients busquen peces “difícils”, edicions limitades o figures descatalogades, un senyal clar que el col·leccionisme continua més viu que mai. A més, la perspectiva de continuïtat tranquil·litza la indústria: “Ens han informat que el 2026 s’estrenarà una versió animada, i això mantindrà viu l’interès”.
El fenomen també té la seva experiència immersiva a Terrassa amb l’escape room Protocolo Stranger, al carrer Francesc Oller, que aquests dies de segur viurà un augment de visites de fans que volen sentir-se, per una hora, dins del Món del Revés.