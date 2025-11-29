Salvador Illa confirma l’entrada de les màquines a la ronda Nord l’any 2028

El tram de la B-40 que ha d’unir Terrassa i Sabadell, conegut com la ronda Nord, és ara mateix la prioritat del Govern en matèria d’infraestructures al Vallès. El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura aquest dissabte en una entrevista al Diari de Sabadell que “l’horitzó és que el 2028 tinguem màquines construint la ronda Nord”. El president referma el compromís amb la infraestructura, com ja va expressar durant la visita institucional a la ciutat veïna dins la gira Catalunya Lidera; malgrat demanar realisme amb els terminis i els costos.
Tot i recordar que ja s’han iniciat els estudis informatius, ambientals i paisatgístics i que hi ha un pressupost de 200 milions d’euros aportat per l’Estat, Illa reconeix que la factura final probablement serà superior. “És probable que hàgim d’assumir un increment del cost. La ronda Nord s’ha de fer, i s’ha de fer bé, amb totes les garanties i requisits. No llançarem la casa per la finestra, però la construirem amb tots els ets i uts”, sentencia.
El president admet que la seva voluntat seria allargar-la fins a Granollers. “Tinc la força que tinc al Parlament i he de respectar els acords d’investidura. Per això, ens hem de centrar en el tram entre Terrassa i Sabadell en aquesta legislatura”, afirma, garantint així la connexió entre les dues cocapitals abans de plantejar-ne l’extensió cap al Vallès Oriental.
Habitatge i seguretat
Salvador Illa situa l’habitatge social com un repte urgent per al Govern català i destaca, en aquest sentit, la recent compra de 1.064 habitatges d’Inmocaixa en diversos municipis, entre els quals hi ha els 75 pisos de Can Colomer a Terrassa. L’operació ha evitat que passessin a mans de fons d’inversió, dins l’estratègia de la Generalitat d’assolir un parc públic del 15% i evitar que el lloguer es “dupliqués o tripliqués per a un miler de famílies” a tot el país. “És un acord molt important, perquè es tracta d’habitatges protegits que estaven a punt de perdre aquesta condició”, assegura.
Pel que fa al compromís d’assolir 50.000 habitatges de parc públic a Catalunya l’any 2030, Illa anuncia que a principi d’any es convocarà el concurs per construir-ne els primers 22.000. Defensa que cal abordar amb decisió el problema de l’habitatge i, en aquest sentit, afirma: “Hem de construir, rehabilitar barris, regular el mercat, aplicar la llei d’habitatge, donar ajuts a qui vulgui comprar... S’ha d’anar amb tot”.
En matèria de seguretat, Illa destaca la lluita contra la multireincidència, ressaltant que concep la seguretat “com una política prioritària i progressista” per garantir l’ús de l’espai públic. “També estem posant més agents, millorant comissaries i tecnologia a tot el país. Tenim clar que qui la fa, la paga”, afirma. Finalment, preguntat per les enquestes i l’auge de l’extrema dreta, Illa es mostra contundent assegurant que “l’extremisme no té recorregut a Catalunya”.
El Vallès, motor industrial
Illa també reivindica el Vallès Occidental com un actor “de primer nivell” per recuperar el lideratge econòmic de Catalunya a Espanya. El president recorda que “en aquesta comarca hi viuen un milió de persones i un 25% de l’economia és industrial”. El Vallès Occidental va ser “un dels bressols de la industrialització del país”, rebla.
El fracàs a l'opa al Banc Sabadell
Illa valora el fracàs de l’opa del BBVA sobre el Banc Sabadell, qualificant l’operació de “plantejament equivocat i molt arriscat”. El president admet públicament que “el fracàs de l’opa al Banc Sabadell va a favor d’una Espanya plural i diversa, perquè el Banc Sabadell no té el centre de decisió a Madrid i s’articula des de Catalunya”.