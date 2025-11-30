Saps on és... una representació familiar sagrada

En un tres i no res, ens submergirem de manera irremeiable en les festes de Nadal. Són dies que agraden a uns i no tant a altres i que, com se sol dir, per retrobar-se amb la família, en celebracions principalment gastronòmiques i amb obsequis també com a coartada. També té el sentit religiós, que no es pot oblidar. Es commemora el naixement de Jesucrist, en especial, i altrament, el canvi d’any. El vessant relacionat amb l’arribada del fi ll de Josep i de Maria té aquesta connotació i queda refl ectit en el pessebre, la representació de l’efemèride en forma de figuretes.
Però no és l’única mostra de la nativitat que es pot veure a la ciutat. Es veu en altres demostracions, com passa també si ens fixem en els dècims de loteria de molts anys. És el cas d’aquesta pintura sobre fusta que representa el que també es coneix com la “sagrada família”.
Aquesta obra que es pot considerar com a bastant austera, està situada en el carrer del Concili Egarenc, sobre la porta principal del convent de les Josefines, que és de l’any 1906. A sobre, i dins d’una mena d’arc, es veu a la família, amb Sant Josep amb la vara fl orida, el fi ll al mig amb la mirada ferma, i la Verge Maria a la dreta, amb els palmells de les mans units, tots tres amb l’aurèola corresponent, que denota la qualitat sagrada dels personatges.
Una firma
La pintura té una firma, la de Víctor Abad, i un any que, suposadament, va ser el de la creació de l’obra, 1993. A dalt d’aquesta informació, de l’autor i de quan es va pintar, es poden llegir les lletres ELLSA S.L. que, com s’explicava en un article a Diari de Terrassa de l’any 2016, era una empresa terrassenca que van fundar reputats pintors locals: Francesc Estrada, Manel Llabet, Floreal Soriguera i Victor Abad.