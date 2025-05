Antifrau formarà directius de l'Ajuntament de Terrassa

L'Oficina Antifrau de Catalunya impartirà una formació sobre conflictes d'interessos a 35 directius d’àrees i serveis municipals de Terrassa.

L'Ajuntament ha informat del curs durant la reunió de la comissió informativa de Transparència, celebrada aquest dimecres. La formació es desplegarà partir del 4 de juny vinent i inclourà casos pràctics i una prova final d’assoliment.

Responsabilitat en la contractació

El consistori considera que aquesta formació específica és prioritària per a personal amb responsabilitat en la contractació d’obres i serveis. En aquesta legislatura s'han produït canvis en les altes esferes de l'administració municipal, i aquesta vol estar segura que tots saben perfectament com actuar en casos delicats. Així ha explicat una tècnica la idoneïtat de la formació en la comissió informativa.

La iniciativa no es quedarà aquí. La intenció passa per estendre aquests cursos de manera que "tothom hi passi". Terrassa serà un banc de proves i l'èxit de la iniciativa podria marcar la seva extensió a altres municipis.