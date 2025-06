Apareix a Terrassa un home de 81 anys desaparegut a Alcarràs

Un home de 81 anys que havia desaparegut ha estat localitzat sa i estalvi al seu domicili de Terrassa. La troballa, que es va donar aquest diumenge 15 de juny, ha causat una gran sorpresa a la seva família, que havia activat un ampli dispositiu de cerca després d’hores sense tenir notícies d’ell.

Segons ha informat La Mañana, l’ancià s’havia desplaçat amb els seus familiars fins al municipi del Segrià per assistir a un casament que va tenir lloc dissabte 14 de juny. L’esdeveniment es va celebrar sense incidents, però l’endemà al matí l’home va sortir a passejar i no va tornar. Davant la seva absència prolongada i tenint en compte que es trobava en un entorn desconegut, la família va presentar una denúncia per desaparició. En aquell moment, es va activar un dispositiu de cerca amb la participació de diverses dotacions dels Bombers de la Generalitat, patrulles dels Mossos d’Esquadra, l’helicòpter del GRAE, el Grup Caní de Recerca i una unitat subaquàtica. Una vintena de familiars i veïns també es van unir voluntàriament a la recerca, centrada en una àmplia zona de camps i bosc.

Finalment, el dispositiu es va poder desactivar quan el telèfon d’emergències va rebre un avís informant que l’home havia estat trobat al seu domicili de Terrassa. Es desconeix com hi va arribar, però es trobava en bon estat de salut.