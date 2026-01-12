Aproven inicialment la millora de la vorera est del carrer del Pare Font

L’Ajuntament de Terrassa ha aprovat inicialment el projecte de millora de la vorera est del carrer del Pare Font, en el tram comprès entre la carretera de Montcada i el carrer de Gibert. L’actuació permetrà ampliar una vorera que actualment és molt estreta i que presenta una forta pendent transversal, amb l’objectiu de millorar l’accessibilitat i la seguretat dels vianants.
Segons ha explicat la regidora d’Obres Públiques, Montse Alba, es tracta “d’un tram concret que presenta necessitats específiques que calia abordar”. Alba ha remarcat que, un cop finalitzades les obres, “millorarà notablement el pas pel vial, fent-lo més còmode i segur per a tothom”, i ha subratllat la voluntat del govern municipal de continuar “posant la ciutat i els barris al dia, sempre de la mà dels veïns i veïnes”.
Aquesta intervenció dona continuïtat a les obres executades durant l’any 2024 en el marc del Projecte de millora de l’accessibilitat als eixos principals de vianants de Terrassa, inclòs dins la iniciativa europea Next Generation. Aquelles actuacions van afectar la vorera oest del mateix carrer del Pare Font, en el tram comprès entre el carrer de Navas de Tolosa i la carretera de Montcada.
El projecte actual preveu l’ampliació de la vorera al costat est del carrer, així com l’adaptació de les orelles existents a la nova geometria del vial. El pressupost d’execució per contracte és de 37.265,02 euros i la durada estimada de les obres és de dos mesos. Està previst que els treballs s’executin durant aquest estiu.