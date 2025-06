Avís per calor intensa a Terrassa

Terrassa viurà aquest dilluns 23 de juny una jornada marcada per les altes temperatures, coincidint amb la celebració de la revetlla de Sant Joan. El Departament d’Interior i Seguretat Pública ha emès un avís per calor intensa que afecta diverses comarques catalanes, entre elles el Vallès Occidental i el Baix Llobregat, així com tres comarques de Ponent.

Segons fonts de Protecció Civil de Terrassa, el moment de màxima afectació serà entre les dues del migdia i les vuit del vespre. En aquest interval, s’espera que el termòmetre arribi o superi els 35 graus. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un nivell de perill d’1 sobre 6, una alerta moderada però que cal tenir en compte, especialment per a col·lectius vulnerables.

Aquest episodi de calor arriba després d’uns dies amb temperatures molt elevades en aquesta època de l'any. De fet, dissabte 21, el primer dia oficial de l’estiu, ja es van superar els 35 °C a la ciutat. Amb la revetlla a tocar, es fa una crida a extremar les precaucions i gaudir de la festa amb responsabilitat.

A més, les altes temperatures no donaran treva immediata. Les autoritats han ampliat l’avís per calor intensa també per als dies següents: dimarts 24 i dimecres 25 de juny. Igual que aquest dilluns, el període de més risc es concentrarà entre les dues del migdia i les vuit del vespre.