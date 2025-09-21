Balanç de les pluges: 42,4 litres per metre quadrat a Terrassa i diverses carreteres tallades

El pitjor de l'episodi de tempestes d'aquesta tarda de diumenge ja ha passat i, encara que pot haver algun que altre ruixat durant la nit, ja es pot fer un balanç de com ha quedat la situació després dels aiguats. A Terrassa han caigut un total de 42,4 litres per metre quadrat, la majoria dels quals entre les 15 i les 16 hores, segons ha enregistrat l'estació meteorològica del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).
Tot i això, ni molt menys ens hem emportat la pitjor part. A Rellinars (Vallès Occidental), s'han fregat els 115 litres per metre quadrat, 61,5 dels quals han caigut en només una hora. Al Parc natural de Montserrat (Bages) s'han arribat a xifres similars: 126,4 litres per metre quadrat (66 en una hora). El Vallès Occidental ha estat tota la tarda en avís taronja per intensitat de pluja i possible temporal violent.
Segons han informat els Bombers de la Generalitat, a la Regió d'Emergències Metropolitana Nord, a la qual pertany Terrassa, s'han atès 55 avisos per inundacions i arbres caiguts.
Les carreteres de Terrassa, amb afectacions
Les pluges han comportat diverses afectacions al trànsit en les carreteres properes a la ciutat. La B-122, que transcorre entre Terrassa i Castellbell i el Vilar, ha estat tallada a causa d'un desprendiment de roques que han acabat enmig de la via. La C-58 en direcció Manresa també s'ha hagut de tallar a causa d'una inundació a l'alçada de la capital vallesana i la sortida de la N-150 que dona a la carretera de Montcada s'ha inundat i ha dificultat en gran mesura el trànsit a aquella zona. La C-16 també ha estat tallada a l'alçada de Vacarisses i en sentit Manresa a causa d'un accident de trànsit que ha fet volcar un cotxe. Tot i que l'incident ha suposat el tall de la via, les causes podrien ser alienes a la pluja. A causa de la caiguda d'arbres a la via, la BP-1503, que connecta Terrassa amb Rubí, també està tallada.
Més enllà d'això, fonts de l'Ajuntament de Terrassa han confirmat al Diari de Terrassa que no hi ha hagut cap incident destacable que hagi afectat la ciutat.
A Vacarisses, els Bombers han hagut d'intervenir per la caiguda d'un mur al nucli urbà de la localitat.