La Generalitat ja té el primer dels quatre trens de nova línia d'FGC entre Terrassa i Lleida

El Govern ja ha rebut el primer dels quatre trens elèctrics que circularan per la línia Lleida-Terrassa a partir de l'estiu que ve, quan està previst que Ferrocarrils de la Generaltiat (FGC) n'assumeixi el servei. El primer comboi s'ha presentat aquest dissabte a les instal·lacions del Pla de Vilanoveta, a Lleida, on durant els pròxims mesos es faran les proves de validació i homologació.
Els nous trens elèctrics, formats per tres cotxes, tenen sis portes a cada costat, 164 seients --140 de fixes i 24 d'abatibles-- i una capacitat total de 439 viatgers. A banda dels indicadors sonors d'obertura i tancament de portes, els trens disposen d'un sistema d'enllumenat verd o vermell per facilitar la identificació de la maniobra per part de les persones amb discapacitat auditiva. També compten amb pantalles d'informació al viatger, tant interiors com exteriors.
Els trens són accessibles, sense escales d'accés des de l'andana i amb rampa automàtica a les portes properes a la zona de mobilitat reduïda. El pas interior entre cotxes està permès mitjançant passadissos d'intercomunicació, amb una lleugera rampa, sense graons. Cada tren disposa de dos espais reservats per a persones amb mobilitat reduïda, així com dos espais multifuncionals per a bicicletes o cotxets.
El Govern inverteix 44 milions d'euros en la compra dels quatre trens elèctrics a Stadler, una empresa que també assumirà el manteniment de les noves unitats durant quinze anys per un import de 21,2 milions d'euros, segons ha detallat la consellera, Sílvia Paneque. Està previst que els altres tres tens arribin entre el mes de novembre i l'abril de l'any que ve.