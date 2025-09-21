Les entitats andaluses comencen el curs a la Catedral del Sant Esperit de Terrassa

La cultura popular andalusa a Catalunya ha donat el tret de sortida al seu nou curs aquest dissabte a la Catedral del Sant Esperit de Terrassa. Fins aquí s'han desplaçat un gran nombre de germandats de gran part del territori català amb els seus estandards per a assistir a la tradicional eucaristia que es fa per aquestes dates i que marca l'inici del calendari de festivitats típiques de la cultura andalusa. La missa l'ha oficiat el bisbe de Terrassa, Salvador Cristau.
L'acte ha comptat amb la presència de diversos representants polítics, com el conseller del Departament de Justícia, Ramon Espadaler, l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i el secretari d'acció exterior de la Junta d'Andalusia, el terrassenc Enric Millo. Per al president de la Coordinadora d'Entitats Andaluses de Terrassa, Antonio Merino, la presència d'alts representants públics reflecteix la importància que té la cultura andalusa a Catalunya. "Això significa que el moviment rociero agaafa un pes més específic i, en lloc de menguar, creix", ha explicat al Diari de Terrassa Merino, i ha afegit que els ha fet sentir "molt bé" el fet de tenir tants representants a l'eucaristia perquè "l'èxit de les persones i entitats consisteix en tenir el reconeixement de les autoritats que, al cap i a la fi, són les que tenen a les seves mans el destí de la societat".
El president de la Coordinadora també ha aprofitat per reivindicar, precisament, que es posi al mateix nivell les festivitats i tradicions andaluses amb les catalanes: "Històricament, sempre s'ha dit 'cultura catalana' i 'folklore andalús', i nosaltres portem molt de temps lluitant perquè tot sigui 'cultura', perquè la cultura és de tothom", ha afirmat.