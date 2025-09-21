El Vegan Fest marca el camí d'un futur vegà: "La gent ve buscant respostes i les troba"

"Hi ha més gent interessada, no només en el veganisme, sinó també en alimentació, nutrició, benestar animal i sostenibilitat". Aquesta és la conclusió a la qual la cofundadora del Vegan Fest i de l'Associació Vegana de Catalunya, Anna Garcia, ha arribat després de veure com, un any més, el festival vegà més important d'Europa ha captat l'atenció de més persones. De fet, el Vegan Fest està transcendint les fronteres de Catalunya i cada vegada atrau a més usuaris de la resta de l'estat espanyol i del continent europeu al parc de Vallparadís de Terrassa. "La gent ve buscant respostes i aquí les troba. Estem molt contents de poder ser aquest canalitzador per totes aquestes persones que necessiten ajuda per fer el pas i, per exemple, passar d'una alimentació omnívora a una de vegetal", ha assegurat Garcia.
És el cas de la parella formada per l'Ona Torrescasana, vegana, i el Joel Rivero, omnívor "en vies de veganització". "Moltes vegades no sé per on començar, — admet ell — però ho vull fer perquè és el que puc aportar per fer un món millor". Tot i que la seva parella li dona consells i li prepara alguna carmanyola amb menjar vegà, Rivero se sent aclaparat per totes les qüestions que s'han de tenir en compte. "El Vegan ens dona l'oportunitat de veure i provar coses noves que fins ara no havíem trobat enlloc", comenta Torrescasana.
Precisament, moltes persones requereixen informació addicional respecte al veganisme perquè tenir una vida sense productes que provinguin dels animals és més complex del que sembla. Productes poc sospitosos, com un condicionador de cabells o les joguines dels infants, poden contenir ingredients o materials d'origen animal, i el veganisme està constantment innovant per poder proporcionar productes quotidians de qualitat per poder satisfer les necessitats i els gustos d'un públic que amb el temps es fa més nombrós.
"Aquesta és l'edició en la qual tenim més proteïna vegetal i marques com Heura, Amara, Revo Foods, etc.", ha exemplificat la cofundadora del festival, i ha dit que, encara que el menjar sigui en el primer que pensa la gent quan es parla de veganisme, "les persones que volen fer-se veganes han de pensar en com canviar les peces de roba que utilitzen, els tipus de cosmètics que es posen a la pell...". "Al final és un canvi de mentalitat radical en tots els aspectes de la nostra vida, també pel que fa a l'oci", ha apuntat.
Divulgació enmig de la festa
"Cada edició ens preguntem: 'què podem aportar que hàgim aportat ja en altres edicions?' Aquest any hem introduït dos documentals, per exemple, i ens semblen molt importants perquè la gent prengui consciència de quin ús estem fent actualment dels animals", explica Anna Garcia. No només documentals, sinó que l'Escenari Vela (batejat com l'Escenari Ànima) i altres espais de Vallparadís han acollit classes de cuina en directe, xerrades i presentacions de llibres amb convidats de primer nivell, com la psicòloga estatunidenca Melanie Joy, que ha presentat el seu "best seller" "Per què estimem els gossos, ens menjem els porcs i ens vestim amb les vaques", o en Borja Duñó, que ha donat a conèixer "No siguis cruel", un manual en català en contra de l'especisme.
L'objectiu de tota aquesta informació, mesclada amb la festa que suposa una trobada a l'aire lliure, en un espai naturalitzat i rodejat de persones que comparteixen una mateixa visió de com viure, és guanyar adeptes i consolidar els que ja hi són. "A nivell de població, el veganisme ha pujat un 1%, — exposa la cofundadora del Vegan Fest — que pot semblar poc però és significatiu", i afirma que el 80% del públic del Vegan Fest no és vegà, però gran part està en el procés d'incorporar-se al camí".
Al cap i a la fi, comenta Garcia, "pensem que el veganisme és el futur òptim, no només pels animals, sinó també pel planeta", ja que travessa diferents eixos d'activismes, com l'animalista o l'ecologista. "Parlar de veganisme és parlar de nutrició, de sostenibilitat, de drets dels animals i de salut", afirma. "Nosaltres plantem llavors i cada persona s'emporta la seva reflexió a casa perquè produeixi canvis en els seus hàbits", ha explicat Garcia, i llança aquest missatge a totes les persones: "No tingueu ni por ni mandra i tingueu la ment oberta".