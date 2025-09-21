Cremen diversos contenidors al barri del Segle XX amb diversos habitatges afectats

Dos incendis de contenidors s'han declarat la matinada de diumenge al barri del Segle XX de Terrassa. Segons han confirmat fonts dels Bombers de la Generalitat al Diari de Terrassa, es va enregistrar el primer avís a les 4:56 de la matinada al carrer de Roger de Llúria i, pocs minuts més tard, a les 5:07 de la matinada, han rebut un altre alerta, en aquest cas al carrer de Sant Sebastià.
El primer incendi ha afectat la façana d'un bloc de pisos i els tres habitatges de les tres primeres plantes, els quals van haver de ser evacuats per acumulació de fum. Els veïns de la planta baixa i el primer pis van haver de ser atesos pel Sistema d'Emergències Mèdiques de Catalunya (SEM) a causa de la inhalació del fum produït als contenidors cremats. Després de tractar-los, els sanitaris els van donar l'alta mèdica i no van necessitar ser traslladats a l'hospital. S'ha ventilat els tres habitatges afectats i s'han fet controls de monòxid de carboni per assegurar la correcta qualitat de l'aire.
Pel que fa al segon incident, l'escalfor de les flames ha generat desperfectes en un vehicle que hi havia estacionat a prop dels contendiors. Això no significa que hagi cremat, sinó que la calor generada ha fos part d'algunes peces de plàstic del vehícle.
En total, es van desplaçar fins al lloc dels fets 5 dotacions dels parcs de Terrassa i Sabadell, encara que després d'avaluar la situació, es van quedar 3 unitats efectuant les tasques d'extinció i dues més van marxar als seus respectius parcs.