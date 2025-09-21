Saps on és... la petita que ja no es desplaça?

En una ciutat amb un ventall abundant de monuments, escultures, plaques commemoratives i altres elements destinats a ornamentar, homenatjar i recordar, no ha d’estranyar que es puguin trobar elements relacionats amb la mobilitat, i més tenint en compte que circulen per aquí, i de fa temps, dues línies de ferrocarrils. És a dir, de vies n’hi ha, unes més antigues que altres.
Si bé, de sempre, el mite del tren de la línia ferroviària Barcelona-Mataró que va fer el seu recorregut inicial el 28 d’octubre de 1848 ha guanyat el relat i, segur, de manera merescuda, altres localitats del territori català també tenen les seves històries o llegendes, que a vegades poden confluir o complementar-se.
On encara és terreny de la rambla d’Ègara, a una plaça sense nom i al costat del carrer de Galileu, hi ha des de fa unes dècades “La Pequeña”, una antiga màquina de tren de color verd amb aportacions de color vermell. Concretament, està a aquesta ubicació des del 26 de juny de 1968.
Es va instal·lar
La va fabricar un tal Marcinillé Coullet i es va instal·lar com a “homenatge al paper del ferrocarril en l’embranzida a la indústria i l’economia de la ciutat”, s’escrivia a aquest diari l’any 2019, quan, després de ser restaurada, es tornava al seu lloc d’origen. Fa 6,422 metres de llarg i pesa uns 350 quilos.
També es deia que era coneguda popularment com a popularment com a Cu cú, i que va ser fabricada a Bèlgica l’any 1885 i només es van fer 10 unitats. “Una d’elles està en el Museu del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú i altres a Madrid”, s’afegia finalment.