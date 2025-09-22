Vapor de Prodis i cervesa: la fórmula d’un èxit assegurat

La idea de fer convergir un espai com el Vapor de Prodis amb un festival gastronòmic com una Fira de Cervesa Artesana, no podia sortir malament. I així va resultar. El públic terrassenc acostuma a estimar aquest espai i ho va tornar a demostrar. Riuades de gent van desfilar pel passatge de Pere Baltar, sobretot cap al vespre, quan es van acumular cues de fins a deu minuts.
El funcionament era senzill: els usuaris bescanviaven diners per tòkens -un euro era un tòken-, i a l’interior, podien degustar la o les cerveses que els resultessin més atractives. Hi havia per a tots els gustos: des de les ipes més potents, amb graduació de gairebé 10 graus, passant per cerveses més rosses i algunes de tropicals més atrevides. La recomanació personal: la cervesa de gerds de La Florestina de Collserola. Tampoc podien faltar-hi clàssics d’altres fires com els Anti-Patiks d’Ullastrell, o La Salvatge del Ripollès.
L’oferta no només es reduïa a la beguda de civada; també es podia acompanyar d’algun piscolabis com ara patates braves, formatge o embotit. Pels més famolencs, fins i tot, hi havia foodtruck amb hamburgueses i d’altres entrants.
Tot plegat, acompanyat de l’encant del Vapor de Prodis, i música, que aplegava un gran nombre de curiosos a les seves escales; primer amb el Vespreig del grup Indirecte Selectors, i posteriorment amb Lembas, un trio de folk irlandès que transportava l’ambient a un pub d’època.