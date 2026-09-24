Ballar com a eina de benestar durant el procés oncològic: “Et dona ales per alliberar-te”

Diuen que ballar permet alliberar tot allò que l’ànima no pot dir. És una de les accions més antigues de la història que s’utlitzen per a expressar, sovint, felicitat, però també hi ha qui balla per a desfogar-se, evadir-se de la realitat o, simplement, celebrar la vida. Bona prova d’això és la que s’ha viscut aquest dijous als exteriors de MútuaTerrassa quan, durant prop de vint minuts, pacients de l’espai Domum de l’Hospital de Dia Onco-Hematològic han transformat l’entrada al recinte en una pista de ball.
Es tractava d’Oncodansa, un taller que es fonamenta en el moviment conscient, el ritme i l’expressió corporal, com a eines per millorar el benestar físic i emocional dels pacients. “Els beneficia amb dues vessants fonamentals: socialització, perquè n’hi ha molts que, per desgràcia, venen sols, no tenen acompanyants; i l’exercici, que ja és part del tractament”, explicava Carles Pericay, cap del servei d’Oncologia de MútuaTerrrassa.
Tan bon punt com ha començat a sonar la música, les primeres pacients s’han aixecat sincronitzades com si d’un videoclip musical es tractés. La gent que passejava pels voltants de l’hospital es frenava, somreia, albirava l’energia que desprenien les protagonistes i es contagiava. Inicialment, era una activitat pensada pels propis pacients oncològics però, evidentment, tothom hi estava convidat.
“Fem aquesta activitat perquè ens aporta molta vida i ens movem, que és el que ens fa falta. Estem molt contentes de poder participar-hi”, relatava Marta Sala, pacient que va tenir càncer de pit. Coordinades per professionals de l’entitat a través d’un Comitè de Dinamització -liderat per la direcció d’Atenció al Pacient i Família-, ballaven lletres festives com ara “We are family”, de Sister Sledge, o “I tu, sols tu”, d’El Diluvi.
“Ballar així et dona ales per poder alliberar-te d’aquestes petites pors que tens; ens emociona, perquè, en el fons, la nostra memòria està una mica tocadeta. Llavors ens en recordem de la música i estem contentes de poder ballar”, subratllava la Tere Divorra, també pacient que va tenir càncer de pit. Més enllà d’aprendre coreografies, les pacients han treballat durant mesos per a compartir vivències i divertir-se, fins al punt de voler mostrar el treball après i la seva experiència amb aquesta breu posada en escena.
Prop de dos anys de suport
L’Hospital de Dia Onco-Hematològic de MútuaTerrassa va estrenar l’espai Domum a finals de l’any 2024 amb el propòsit de fomentar el benestar emocional de persones en procés oncològic mitjançant la creació d’espais terapèutics i activitats psicosocials, amb la col·laboració de la Fundació Nous Cims.
El nou programa inclou també altres activitats terapèutiques i psicosocials, com ara ioga oncològic, artteràpia, taller de colorimetria o de cura de la pell i maquillatge. Totes aquestes activitats estan concebudes com espais de trobada, participació i acompanyament, amb l’objectiu de contribuir al benestar físic i emocional dels pacients durant el procés oncològic.