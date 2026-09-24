El PP proposa incorporar pistoles Taser a la Policia Municipal de Terrassa

El grup municipal del PP proposarà al Ple de l’Ajuntament de Terrassa iniciar els tràmits per incorporar dispositius conductors d’energia (DCE), coneguts habitualment com a pistoles Taser, a la dotació de la Policia Municipal. La proposta planteja que n’hi hagi prou per garantir-ne la disponibilitat operativa en els diferents torns de servei.
Els populars defensen aquests dispositius com una eina intermèdia dins de l’ús gradual de la força policial, per a situacions de risc especialment greu i sense substituir ni la mediació i la negociació ni l’arma de foc. Segons la proposta, els DCE poden provocar una incapacitat motora temporal mitjançant impulsos elèctrics i permeten actuar en determinades situacions en què les tècniques de reducció física poden resultar insuficients.
La iniciativa recorda que l’ús d’aquests dispositius per part de les policies locals catalanes està regulat des del 2018 i assenyala que, segons les dades del Departament d’Interior corresponents al 2024, 78 cossos de policia local de Catalunya disposaven de 137 DCE.
La proposta també incorpora diverses garanties. El PP planteja que els dispositius només siguin utilitzats per agents autoritzats i formats, que vagin acompanyats de dispositius personals de gravació i que cada intervenció quedi registrada i sigui auditable. També demana que els vehicles policials que disposin d’un DCE comptin amb un desfibril·lador extern automatitzat i personal format per utilitzar-lo.
Finalment, els populars proposen establir una avaluació anual de l’ús d’aquestes eines, amb dades sobre el nombre d’actuacions en què s’hagin exhibit amb finalitat dissuasiva, les descàrregues efectuades, les circumstàncies que n’hagin motivat l’ús i, de manera anonimitzada, les eventuals lesions causades.