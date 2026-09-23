Nou endarreriment a l'edifici del Sala i Badrinas: "Com a mínim, fins al 2030"

El nou edifici de l’Institut Escola Sala i Badrinas acumula un nou retard i el curs 2028-2029, que fins ara era la previsió de la Generalitat, ja no sembla un horitzó assumible per a les famílies. L’AFA del centre assegura que, d’acord amb la informació que ha rebut de l’escola i, després d'una reunió amb els Serveis Territorials del Departament d’Educació, el procediment de licitació de les obres no començaria fins al 2027. Amb els terminis que els han traslladat des del Departament, les obres podrien començar a finals d’aquell any, tenir una durada aproximada de dos anys i acabar, "com a mínim, a principis del 2030". Això situaria l’estrena del nou equipament en el curs 2030-2031, atès que el curs 2029-2030 ja hauria començat.
La Generalitat, però, no confirma aquest calendari. En resposta a les consultes de l’AFA, la Subdirecció General de Construccions, Conservació i Equipaments dels Centres Públics ha informat que el projecte es troba "actualment aprovat, amb previsió que durant el 2027 s’impulsi el procediment de licitació de les obres". El Departament afegeix que no pot confirmar ni validar un calendari concret d’execució ni unes dates determinades de finalització, ja que els procediments de contractació pública estan subjectes a diferents tràmits i circumstàncies que poden alterar els terminis previstos.
La diferència amb el calendari amb el qual es comptava fins ara és significativa. El maig passat, quan l’Ajuntament va concedir a la Generalitat la llicència d’obres, el consistori explicava que la previsió del Departament era que el nou institut escola entrés en funcionament el curs 2028-2029. En aquell moment, el projecte es trobava en fase de supervisió tècnica i els passos pendents eren l’aprovació definitiva, la licitació, l’adjudicació i l’inici dels treballs.
Ara, segons l’AFA, el projecte encara es troba en una fase de d’esmenes, que s’allargaria fins al desembre del 2026. Després hauria de començar el procediment per adjudicar les obres, que les famílies calculen que podria allargar-se aproximadament un any. És aquest calendari el que les porta a situar l’inici dels treballs a finals del 2027 i la finalització a principis del 2030.
"Cada vegada que hi ha una reunió per actualitzar-nos, surten noves subfases dins de les fases que pensàvem que duren encara més", expliquen des de l’AFA. Les famílies remarquen que les dates que els trasllada el Departament són estimacions i que, per això, consideren que el 2030 és un mínim i no una data tampoc garantida.
Un calendari que ja havia canviat
La comunitat educativa pren com a referència la reunió de seguiment celebrada el febrer del 2025, en què, segons recorda l’AFA, se'ls va informar que el projecte podria estar acabat a finals del 2028. Durant els primers mesos del 2026, les famílies van demanar actualitzacions sobre l'estat del projecte i, segons expliquen, se'ls va traslladar que el calendari continuava com estava previst.
La situació va canviar amb la informació rebuda aquest setembre. L'AFA assegura que el fet de constatar que encara no s'ha entrat en la fase de licitació fa impossible mantenir el calendari que se'ls havia comunicat anteriorment.
El projecte ja havia patit altres modificacions de calendari. El juliol del 2024, l'Ajuntament va informar que la Generalitat havia comunicat que el nou equipament no estaria disponible per al curs 2027-2028, que era aleshores la previsió. El gener del 2026, abans de la concessió de la llicència municipal, el calendari es va situar en el curs 2028-2029.
L’AFA també expressa certa frustració amb el paper de l’Ajuntament en el seguiment del projecte. Les famílies consideren que, tot i que el consistori ha defensat públicament la necessitat d’accelerar els treballs i ha fet els tràmits que li corresponien, no perceben prou pressió ni informació per part del consistori davant dels nous canvis de calendari.
14 anys en barracons
El nou centre està projectat a l'antiga fàbrica del Segle XX, a la carretera de Rubí, i preveu rehabilitar 1.027 metres quadrats de les naus existents i ampliar l'edifici amb 4.233 metres quadrats més. La proposta de Forgas Arquitectes connectarà les dues naus mitjançant una passarel·la al primer pis.
L'Ajuntament va concedir la llicència d'obres el maig, després de rebre l'informe favorable dels Bombers, i va assenyalar aleshores que la Generalitat disposava d'un màxim d'un any per iniciar els treballs. El consistori també va reclamar al Departament que prioritzés el projecte.
Mentrestant, l'alumnat continua escolaritzat en instal·lacions provisionals. El juny, l'Ajuntament va cedir temporalment a la Generalitat un terreny de 688,51 metres quadrats a la carretera de Rubí per ampliar el pati d'infantil i primària de l'actual centre, una solució provisional que es mantindrà fins que entri en funcionament la seu definitiva.
Davant d'aquest nou retard, l'AFA avança que no descarta mobilitzar-se per reclamar que el projecte avanci.