Un vuitantena de sanitaris s'actualitzen en la millora de les urgències pediàtriques: "La via respiratòria és la causa de mortalitat més important dels nens"

Unes vuitanta de professionals de la pediatria s’han reunit aquest matí a Terrassa en la 17a Jornada d’Urgències Pediàtriques organitzada pel Consorci Sanitari de Terrassa (CST). Sota el títol “Al límit de l’aire: reptes en les urgències respiratòries pediàtriques”, la trobada ha tingut com a objectiu principal posar al dia els coneixements clínics i les habilitats pràctiques del personal sanitari. El cap del Servei de Pediatria del CST, Abel Martínez Mejías, ha justificat la necessitat de la jornada recordant que "la via respiratòria continua sent la patologia més important dels nens i la causa de mortalitat més important".
La trobada s'ha celebrat en un context clau, a les portes de la temporada de tardor i hivern, quan l'increment d'infeccions virals augmenta la pressió assistencial. En aquest sentit, la coordinadora d’Urgències de Pediatria del CST, Clàudia Coderch, ha assenyalat que l'aparell respiratori és central en l'atenció d'urgències i que, "ara que ve l’hivern, ja ens podem preparar" per abordar l'atenció als infants de manera integral i coordinada.
Durant la sessió s'han combinat ponències teòriques i tallers de simulació pràctica. Un dels punts centrals ha estat la revisió dels protocols d'actuació davant l'asma infantil. La metgessa adjunta del Servei de Pediatria, Marta Mumany, ha presentat les darreres novetats de la guia internacional GINA 2026 per al seu tractament i prevenció, a més de repassar els factors de risc i els fenotips de la malaltia. Cal recordar que la Unitat de Pneumologia Pediàtrica del CST compta amb l'acreditació de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) com a Unitat Bàsica des del 2024.
L'actualització constant d'aquests protocols respon a la necessitat d'adaptar la pràctica clínica als avenços científics. La directora de l’Àmbit Maternoinfantil del CST, Antònia Villalba, ha remarcat que "el coneixement canvia pràcticament cada dia" i ha subratllat que, tot i els progressos recents en patologies com la bronquiolitis, "la patologia respiratòria continua sent molt prevalent i cal anar-se actualitzant".
A banda de l'asma, la trobada ha servit per unificar criteris en el maneig d'altres afeccions freqüents com la bronquiolitis i la laringitis aguda, així com en la interpretació d'exploracions complementàries i tècniques de suport respiratori. Els participants també han realitzat tallers pràctics sobre el maneig de la via aèria, el drenatge de pneumotòrax i vessament pleural, i simulacions de casos clínics reals.
Aquesta edició coincideix, a més, amb l'inici dels actes de celebració del 50è aniversari del Servei de Pediatria de la institució, en un context en què, segons ha apuntat Martínez Mejías, la trobada és un èxit "amb les situacions que tenim en aquest moment d'ajustament dels equips sanitaris".