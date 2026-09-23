Engeguen un procés participatiu per portar propostes feministes als plens municipals de Terrassa: "Si alguna dona queda fora, el feminisme no és inclusiu"

La Comissió 8 de Març ha presentat el nou procés participatiu "Per una Terrassa feminista 2026-2027", una iniciativa que té com a objectiu elaborar propostes de manera col·lectiva en matèria d'igualtat per traslladar-les directament als plens ordinaris de l'Ajuntament entre els mesos de novembre de 2026 i gener de 2027. La voluntat de la campanya és construir un model "inclusiu, accessible i interseccional" que tingui en compte totes les realitats locals. Des de l'organització han remarcat la importància de no deixar cap col·lectiu enrere, advertint que "si alguna dona queda fora, el feminisme no és inclusiu" i defensant la necessitat que totes les dones —amb diversitat funcional, migrades, trans, grans o amb trastorns de salut mental— participin activament en els espais de decisió.
Aquesta iniciativa dona continuïtat a l'experiència pionera del Ple de Dones celebrat el juliol de 2021, que va commemorar la incorporació de Quitèria Tarragó Casellas com a primera regidora de la història de la ciutat i en el qual van participar 76 dones de 43 entitats i grups polítics. A més, l'actuació respon als compromisos del Programa de Govern 2023-2027 i a la Declaració Institucional del 25N de 2025 de promoure, com a mínim un cop per mandat, una trobada d'aquestes característiques.
La principal novetat d'aquesta edició és el canvi de format. En lloc de culminar en un Ple extraordinari monogràfic com va ocórrer el 2021, les iniciatives ciutadanes s'integraran directament en l'ordre del dia dels plens ordinaris de la corporació. Les sessions s'estructuraran al voltant de tres eixos temàtics principals: les violències masclistes, el model de ciutat feminista i la salut de les dones, tots tres travessats per la coeducació com a pilar transversal.
Segons aprenen des de la Comissió 8M, el procés busca reforçar les polítiques públiques locals i posar en valor mig segle de trajectòria feminista a Terrassa, especialment en un context on cal fer front "al corrent negacionista impulsat per certes ideologies que neguen que les dones continuem patint violència, falta de respecte i desigualtat pel simple fet de ser dones".
El calendari de treball arrancarà el pròxim 26 de setembre amb la primera sessió formativa i s'allargarà fins al gener de 2027. Cada bloc temàtic seguirà un itinerari metodològic que inclou ponències d'experts, 15 dies de treball intern de les entitats, redactat d'esborranys, períodes d'esmenes i reunions de consens abans d'arribar al Ple municipal.
El procés estarà coordinat per un grup motor encapçalat pel Servei de Polítiques de Gènere i coordinat amb diverses entitats de la ciutat, com Amunt Dona, el Casal de la Dona, la Comissió Dones i Capacitats Diverses, els grups de dones de Can Palet i Ègara, el Punt Lila Les Fonts i les secretaries de la dona d'UGT i CCOO. Des de la Comissió s'ha fet una crida a tot el teixit associatiu i a les terrassenques a sumar-se a les jornades.