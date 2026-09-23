Els ultrasons obren una nova era mèdica, que es descobreix al MNACTEC

Els ultrasons han passat de ser una eina fonamental per veure què passa dins del cos humà a convertir-se també en una via per actuar-hi. Aquesta evolució és un dels eixos de l’exposició “Ultrasons: de la natura a la medicina”, que el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC) ha inaugurat aquest dimecres en col·laboració amb l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.
La mostra repassa l’origen d’aquestes ones a la natura, amb els ratpenats com un dels exemples més coneguts, i explica com el desastre del Titànic va impulsar la recerca i el desenvolupament de tecnologies basades en els ultrasons. El recorregut passa després per les seves aplicacions en àmbits com la navegació o la indústria fins a arribar a la medicina, on actualment s’utilitzen tant per al diagnòstic com per desenvolupar tractaments capaços d’actuar sobre els tumors sense necessitat de cirurgia convencional.
La radiòloga i cap del Servei de Radiologia de Vall d’Hebron, Núria Roson, destaca precisament aquest canvi de paradigma. “Avui en dia és una tècnica molt precisa, molt fiable, una gran eina diagnòstica i molt segura pels nostres pacients”, explica. Però, més enllà de l’ecografia convencional, assenyala que “el futur de l’ecografia ens dirigeix que sigui una eina terapèutica per a tumors i altres patologies”, concentrant els ultrasons en el punt que es vol tractar.
És en aquest camp on apareix la histotrípsia, una tècnica basada en ultrasons focalitzats d’alta intensitat capaç de destruir mecànicament teixits. Xavier Serres, radiòleg intervencionista de Vall d’Hebron i comissari de l’exposició, explica que el projecte divulgatiu va néixer després d’un fet que el va marcar professionalment: el 2018, l’hospital va fer el primer tractament en humans del món d’un tumor hepàtic amb aquesta tècnica. “L’èxit de la primera intervenció amb aquesta tècnica va ser tan impressionant que em van agafar unes ganes incontenibles de compartir”, relatava. I, així, va sorgir l’exposició que acull des d’aquesta setmana el MNACTEC.
Exposició i interacció
El recorregut incorpora elements històrics, com el primer estetoscopi o el primer equip d’ultrasons fabricat a l’Estat, i proposa també una experiència més interactiva. Entre els elements de la mostra hi ha el que han batejat com a “cova del ratpenat”, en la qual els visitants poden experimentar, amb els ulls tapats, com funcionen els ultrasons en la detecció d’obstacles. També s’hi ha instal·lat material audiovisual i quatre estacions experimentals que permetran interactuar amb els ultrasons.
Per a Albert Tulleuda, director del MNACTEC, l’exposició representa també el primer pas d’una nova línia de col·laboració del museu amb institucions sanitàries. El director remarca que la salut i el benestar són un dels àmbits en què “la tecnologia té una incidència més directa sobre les persones”. La mostra és el primer projecte formalitzat amb l’Hospital Vall d’Hebron i les dues institucions preveuen signar pròximament un conveni de col·laboració estable.
L’exposició compta, a més, amb visites guiades del mateix doctor Xavier Serres el primer diumenge de cada mes, a les 12 hores, durant el període d’exhibició.
3.000 visites el primer cap de setmana
El museu ha rebut 3.000 persones durant el primer cap de setmana després de la seva reobertura, el passat divendres després de gairebé onze mesos tancat per les obres de rehabilitació. “Ha estat una molt bona acollida”, valorava el director del MNACTEC, Albert Tulleuda, destacant que aquests visitants van ser els primers afortunats que “ja han pogut gaudir de l’exposició d’ultrasons”.