Un conveni que dinamitza la restauració

L’Ajuntament i el Gremi d’Hostaleria de Terrassa i Comarca han signat aquest dimecres el primer conveni estable de col·laboració entre les dues institucions, amb l’objectiu de reforçar la promoció i la dinamització del sector de la restauració. L’acord compta amb una aportació municipal de 27.000 euros i fixa línies de treball en àmbits com la formació, la professionalització, la digitalització, la sostenibilitat i la promoció d’activitats gastronòmiques i turístiques.
“És el primer conveni que signem amb el Gremi d’Hostaleria de Terrassa i Comarca”, ha destacat l’alcalde, Jordi Ballart, remarcant que “és un pas important perquè permet reforçar la interlocució amb un sector estratègic per a la ciutat”.
El president del Gremi, Xavier Gómez, ha definit la signatura com “un punt d’inflexió després de mesos de treball”. Entre les actuacions previstes hi ha la creació d’una nova activitat anual i la incorporació d’una persona a mitja jornada per reforçar la dinamització de l’entitat. “La idea és dinamitzar molt el gremi cap a fora, sortir al carrer, vendre el gremi al carrer, fer tenir noves idees”, ha explicat Gómez.
La signatura s'ha fet al Qu4drant.0, que acull la nova seu del Gremi mitjançant un contracte de lloguer. L’Ajuntament va acompanyar l’entitat en la cerca d’un espai més adequat que l’anterior seu de la carretera del Castell. El nou conveni també preveu suport municipal a les campanyes del Gremi, participació dels establiments en fires i esdeveniments i accions de sostenibilitat. L’acord és vigent fins al 31 de desembre de 2026, tot i que les dues parts expressen la voluntat de donar continuïtat a la col·laboració més enllà d’aquest any.