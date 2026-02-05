Ballart situa a l'estiu la culminació del Parc de la República: "Si tot va bé, al juliol l'obra estarà acabada"

"Si tot va bé, realment podem dir que cap al mes de juliol aquesta obra podria estar acabada". Amb aquesta previsió, l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha posat data a la finalització d'una de les obres públiques més esperades de les darreres dècades. Després de 25 anys de reivindicacions veïnals i de "molta feina i molts esforços", la tercera i última fase del Parc de la República encara la recta final.
El resultat serà la incorporació definitiva a la trama urbana d'un espai verd de grans dimensions. "Serà el segon parc més gran de la ciutat, el segon pulmó verd de Terrassa després del Parc de Vallparadís", ha valorat Ballart durant la seva visita a les obres que s'estan duent a terme al terreny on es construeix el futur parc. L'acte ha comptat amb la presència d'una representació important de representants de la corporació municipal.
La voluntat del consistori és que aquest nou equipament transcendeixi les fronteres del barri on s'ubica, el de Sant Pere Nord. L'ambició és clara: "Volem que aquest sigui un espai no de barri, sinó que també el guanyi tota la ciutat de Terrassa", ha assegurat, tot destacant que es tracta d'un projecte on "hi haurà diferents elements molt singulars que hi faltaven".
Recuperació històrica i paisatgística
"Un dels criteris ha estat des del primer moment valorar els orígens d'aquest espai", ha destacat l'alcalde. Aquesta filosofia s'ha traduït en accions concretes de recuperació paisatgística, com el trasplantament de 48 oliveres que originalment es trobaven als dipòsits de Can Boada.
Aquests arbres "s'han traslladat aquí per recrear aquestes espècies autòctones de fa molts anys", amb l'objectiu de "recrear aquest espai com si fos dels anys 50". La intervenció també inclou la recuperació de la traça de camins històrics fonamentals per entendre el passat agrícola i industrial de la zona, com "el camí de Can Petit", amb la idea de "recuperar tot això" i integrar-ho en l'oferta actual a la ciutat.
Jocs infantils singulars
A més, el parc neix amb una vocació clara de servei públic, espai educatiu i lleure familiar, buscant solucionar mancances detectades en l'oferta lúdica local: "Molts veïns ens diuen que hem d'anar fora de Terrassa, a Sant Cugat, a Sabadell, a jugar en aquests jocs més singulars". Per capgirar aquesta situació, el Parc de la República comptarà amb "jocs de fusta i gegantins".
Un dels elements més destacats seran els jocs d'aigua. "Tindrem uns jocs d'aigua; aquests seran dels primers jocs d'aigua que té la ciutat de Terrassa", ha subratllat Ballart. Aquesta aposta per l'aigua va lligada indissolublement a la sostenibilitat. El parc disposa d'una bassa de "30 per 40" metres que funcionarà com a gran dipòsit pluvial.
La previsió tècnica és "que el 92% de l'aigua de reg d'aquest parc pugui ser a partir de l'aigua que es recull en aquesta bassa". Així, es garanteix que "també hi ha un criteri de sostenibilitat" en el manteniment futur de les zones verdes.
Finalment, el projecte s'ha concebut com un espai polivalent capaç d'acollir activitats culturals i esportives per a totes les franges d'edat. Tindrà un amfiteatre "que ens permetrà poder fer espectacles, fer diferents actes", convertint el parc en un nou escenari cultural a l'aire lliure.
També es fomentarà la pràctica esportiva tradicional amb "les 8 pistes de petanca que començaran aquest mes". Aquesta actuació concreta suposarà una inversió de 319.427,32 euros. La suma de tots els factors —natura, història, jocs i cultura— busca convertir el recinte en "un espai al servei de tots els gustos".
Detalls tècnics de l'obra
La tercera fase del Parc de la República es desenvolupa en l'àmbit central del recinte. Aquesta zona inclou les diferents plataformes que el conformen, els camins longitudinals nord-sud, la bassa de reg, els paviments, la jardineria i altres elements. També es construeixen dues pistes de streetball i taules de ping-pong.
El nou parc, amb una superfície total d'uns 36.000 metres quadrats, implementa un esquema de recollida d'aigua dels paviments i les zones enjardinades, així com del reg sobrant dels camps de futbol. Aquest recurs s'emmagatzemarà en una bassa d'acumulació i depuració per tal d'obtenir aigua destinada al reg per sistema de degoteig.
Pel que fa a la vegetació, el nou parc de la República inclourà espècies com el til·ler, el freixe, el lledoner i altra vegetació forestal, vinculant així l'àmbit amb els boscos que poblaven històricament l'entorn amb pins, alzines, roures i arboços.
L'actuació en aquesta tercera fase abasta una superfície de 23.449 metres quadrats. L'empresa adjudicatària de les obres és Rogasa Construccions y Contratas, SAU, per un import de 2.936.636,48 euros (IVA inclòs).
Fases anteriors
L’execució de la primera fase, amb un pressupost inicial que fregava els 1,6 milions d’euros, es va iniciar el novembre del 2022 però no va finalitzar fins a l'abril del 2024. Les obres van acumular un retard de set mesos provocat, sobretot, per l’encariment de les matèries primeres; de fet, la constructora adjudicatària va renunciar al projecte pocs dies abans de començar els treballs, i l’Ajuntament va haver de readjudicar-lo a la tercera empresa candidata. Aquesta intervenció va consistir en la construcció d'un nou edifici de vestidors, un camp de futbol 7 de gespa artificial, el talús perimetral i el camí d’accés a la zona esportiva des del parc, a més de la nova tanca delimitadora.
La segona fase, que va finalitzar el maig passat i correspon al lot anomenat "Amfiteatre i Cultura", va suposar una inversió d’1.095.725 euros. L'actuació va culminar amb l'ampliació dels espais posteriors dels equipaments ja existents, el Centre Cívic President Macià i la Biblioteca del Districte 6, i la urbanització de la primera plataforma del parc.