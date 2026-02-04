Adeu a Joies Martí Forrellat: "Alguns clients se n’han anat plorant"

Després de 33 anys d’activitat, Joies Martí Forrellat tancarà definitivament el seu establiment. El comiat del negoci, situat al número 5 del Raval de Montserrat, es va fer públic divendres passat, tant a través de les xarxes socials com amb un gran cartell col·locat a la porta de la botiga, on s’informa que el tancament respon a la jubilació dels seus responsables i que s’ha iniciat una liquidació de tot l’estoc amb descomptes importants.
Al capdavant de la joieria hi ha el dissenyador de joies Martí Forrellat i la seva dona, Maribel Denia. Asseguren que des que es va anunciar el tancament, les cues de clients s’han anat succeint dia rere dia davant la botiga, amb una notable afluència de persones interessades tant en aprofitar la liquidació com en acomiadar-se d’un establiment de referència al Centre. “És obrir la porta al matí i tenir cua. I en tancar hem de dir: ‘Sisplau, no entrin més perquè no els podrem atendre”, subratlla el propietari. Inicialment, tenia previst mantenir-se obert fins a finals del mes de març, però Forrellat comenta que “sembla que ho liquidarem tot abans”.
Durant més de tres dècades, Joies Martí Forrellat ha consolidat un projecte basat en la joieria d’autor, el treball artesanal i el disseny contemporani. Tot i definir-se com una empresa jove en el seu enfocament creatiu, el negoci s’ha convertit en un establiment plenament arrelat al teixit comercial del centre de la ciutat.
Els inicis es remunten a l’any 1993, quan van obrir un petit local a la rambla d’Ègara. “Aleshores treballava amb el meu germà com a soci”, apunta Forrellat. Amb el pas dels anys, el negoci va evolucionar: “Allà veníem una joiera més convencional. Tot era d’or i, llavors, vaig començar a introduir peces més originals i vaig veure que allò funcionava”. Més tard, l’any 2000, va decidir instal·lar-se al Raval de Montserrat “per muntar el meu propi estil de joieria”. Vuit anys després, el 2008, l’establiment es va traslladar a pocs metres, al local actual.
El negoci s’ha destacat per la recerca de noves textures en l’or i l’argent, així com la incorporació de materials diversos que doten cada peça d’una identitat pròpia.
Tot plegat, el propietari expressa que el tancament és “una combinació de sentiments”. Té “ganes de descansar”, però trobarà a faltar als seus clients, considerats per a ell “com una família”. Així mateix, el dissenyador de joies assegura que "ens hem entès molt bé" i, prova d'això, és que "aquests dies, alguns clients s'han anat plorant de la botiga".