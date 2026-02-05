Terrassa serà protagonista als Goya i els Gaudí

Terrassa tornarà a ser una de les grans protagonistes en la 18a edició dels Premis Gaudí que se celebrarà aquest diumenge 8 de febrer al Gran Teatre del Liceu. Fins a tres pel·lícules rodades a diferents espais i escenaris de la ciutat han aconseguit un total de 14 nominacions als premis del cinema català, "mostrant així el potencial de Terrassa dins l’àmbit del cinema i l'audiovisual", destaca l'Ajuntament.
Es tracta de les pel·lícules "Esmorza amb mi", amb un total de cinc nominacions (millor pel·lícula, millor direcció novell per a Iván Morales, millor interpretació masculina per a Álvaro Cervantes, millor actor secundari per a Iván Massagué i millor guió adaptat per a Iván Morales i Almudena Monzó); "La Furia", amb sis nominacions (millor direcció novella per a Gemma Blasco, millor interpretació femenina per a Ángela Cervantes, millor actriu secundària per a Carla Linares, millor actor secundari per a Àlex Monner, millor guió per a Gemma Blasco i Eva Pauné, i millor maquillatge i perruqueria per a Danae Gatell i Ale Salvat); i "Los Tortuga", amb tres nominacions (millor pel·lícula en llengua no catalana, millor interpretació revelació per a Elvira Lara i millor guió per a Belén Funes i Marçal Cebrian).
Graduats
D’altra banda i a més de aquestes tres pel·lícules rodades a Terrassa, en aquesta 18a edició dels Premis Gaudí de l'Acadèmia del Cinema Català, un total de 15 projectes amb implicació de graduats i graduades de l’Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, l’Escac, opten a aconseguir premi en diferents categories. Les produccions són aquestes:
-Millor pel·lícula. Javi Ruiz Caldera per "Wolfgang".
-Millor pel·lícula en llengua no catalana: "Los Tortuga", de Belén Funes.
-Millor guió original: Belén Funes i Marçal Cebrian per "Los Tortuga", i Cesc Gay i Edu Sola (Alumni) per "Mi amiga Eva".
-Millor curtmetratge: Alicia Moncholí Lueje per "Campolivar".
-Millor direcció de producció: Andrés Mellinas per "Estrany riu" i Oriol Maymó per "Sirat".
-Millor direcció artística: Anna Auquer per "Sorda", Laia Ateca per "Sirat" i Marta Bazaco per "Frontera".
-Millor muntatge: Sergio Jiménez i Ana Pfaff (Alumni) per "Romería".
-Millor fotografia: Pablo Paloma per "Estrany riu".
-Millor so: Laia Casanovas (Alumni), Amanda Villavieja i Yasmina Praderas per "Sirat". Urko Garai, Enrique G. Bermejo (Alumni) i Alejandro Castillo per "Sorda".
-Millors efectes visuals: Pep Claret i Lluís Rivera (Alumni) i Benjamin Ageorges per "Sirat".
Els Goya, pròximament
Pel que fa a la 40a edició dels Premis Goya que atorga l’Acadèmia del Cinema espanyol, i que aquest any s’entregaran a Barcelona el dissabte 28 de febrer en una gala que se celebrarà a l’Auditori Fòrum del CCIB, dues produccions rodades a Terrassa aspiren a aconseguir premi: Gemma Blasco opta a la millor direcció novella i Àngela Cervantes a millor actriu protagonista per "La furia", mentre que Antonia Zegers està nominada a millor actriu protagonista i Elvira Lara a millor actriu revelació per les seves interpretacions a "Los Tortuga". A més, un total de 14 projectes que compten amb la participació i el segell de l’Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya amb seu a Terrassa, l’Escac, opten a aconseguir un Goya en les següents categories:
-Millor pel·lícula. "Sirat", amb producció d’Oriol Maymó, i "Maspalomas", amb producció d’Ander Sagardoy.
-Millor muntatge. Bernat Vilaplana per "Un fantasma en la batalla".
-Millor direcció de fotografia. Bet Rourich per "Los domingos", i Pau Esteve Birba per "Los Tigres".
-Millor direcció de producció. Oriol Maymó per "Sirat".
-Millor curtmetratge documental. Bernat Manzano per "The painters room".
-Millor curtmetratge d’animació. Santi Amézqueta per "Buffet paraíso".
-Millor curtmetratge de ficció. Cristian Beteta per "Ángulo muerto".
-Millor direcció artística. Laia Ateca per "Sirat".
-Millor so. Laia Casanovas per "Sirat", i Enrique G. Bermejo per "Sorda".
-Millors efectes especials. Laura Pedro per "Un fantasma en la batalla", i Lluís Rivera per "Sirat".