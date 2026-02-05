La rehabilitació del Vapor de Prodis, finalista als Premis Mies van der Rohe 2026

La rehabilitació del Vapor Cortès – Prodis 1923 a Terrassa d'H Arquitectes es troba entre els cinc finalistes en l'apartat d'arquitectura dels Premis d’Arquitectura Contemporània de la Unió Europea / Premis Mies van der Rohe 2026, recolzats pel programa Creative Europe de la Unió Europea. També és obra finalista el Centre sportif et culturel Marie-Jose Perec, salle de danse Josephine Baker a Bretanya (França), de l’estudi onze04, amb seus a Barcelona i Nantes. La Comissió Europea i la Fundació Mies van der Rohe han anunciat aquest dijous les set obres finalistes. S’han seleccionat cinc projectes a la categoria Arquitectura, entre els quals hi ha el d'H Arquitectes, i dos a la categoria Emergent.
El jurat considera que les set obres finalistes són "contribucions exemplars al futur de l’arquitectura europea, mostrant com l’arquitectura pot respondre tant a les condicions locals específiques com als grans reptes socials, creant entorns inclusius i de qualitat on la gent viu, aprèn i es troba".
Els guanyadors de les categories Arquitectura i Emerging s’anunciaran el 16 d’abril de 2026 a Oulu, Capital Cultural Europea, en una conversa amb la participació d’un representant de la Comissió Europea, el director dels EUmies Awards i representants locals.
Els EUmies Awards Days, que inclouen la cerimònia de lliurament de premis, tindran lloc els dies 11 i 12 de maig de 2026 al Pavelló Mies van der Rohe i al Palau Victòria Eugènia de Barcelona, en el marc de Barcelona Capital Mundial de l’Arquitectura 2026.