L'Escola Tecnos celebra les Jornades Culturals del 4 al 6 de febrer amb cinema, tallers i sortides

Tecnos Escola Cooperativa torna a omplir les aules d’activitats especials amb una nova edició de les seves Jornades Culturals, que se celebraran des del 4 fins al 6 de febrer. Des de fa més de trenta anys, el centre organitza aquestes jornades com una alternativa a les classes habituals d’ESO i Batxillerat, apostant per una programació amb una clara orientació cultural, social i formativa.
L’objectiu de les Jornades és fomentar la reflexió i el treball al voltant de temes socials, científics, esportius i periodístics a través de tallers, cinefòrums, xerrades i sortides culturals. Enguany, a més, l’alumnat de 1r de Batxillerat participarà activament en l’acollida de joves alemanys dins l’intercanvi lingüístic anual, que també s’integraran en algunes de les activitats previstes.
El dimecres 4 de febrer, primer dia de les Jornades, va estar centrat en el cinema i el debat. L’alumnat podia escollir entre diverses projeccions seguides de cinefòrums amb experts. Entre les propostes destacava "100 metros", amb la participació de Xavi Heras, expert en muntanyisme i inclusió, que va compartir la seva experiència a l’expedició al Mont Rosa i va reflexionar sobre la superació d’obstacles físics i la importància de l’esforç i la cooperació. També es va projectar "Tigre y Dragón", una porta d’entrada a la cultura xinesa i a la celebració de l’Any Nou Xinès, així com "Nyad", vinculada al món de les curses Backyard Ultra. En aquest cas, l’esportista Oriol Antolí va explicar la seva experiència després d’haver batut el rècord d’Espanya amb 103 hores i 690 quilòmetres a la Backyard Ultra Dead Cow Gully.
El dijous, segon dia, està dedicat als tallers, amb una àmplia oferta pensada per explorar nous interessos en un ambient més distès. Hi ha tallers esportius com sibpalki, ultimate, hip hop, esgrima, korfbal o ball, així com propostes artístiques i creatives com circ, màgia, batucada, rap i rima, maquillatge de ciència-ficció, manualitats, urban sketching o cuina.
Les Jornades Culturals clouran aquest divendres amb diverses sortides culturals, entre les quals hi ha visites a les Coves de Salnitre, als refugis antiaeris de Gràcia o a Montserrat, entre d’altres.
Des de l’escola destaquen que aquestes jornades són una experiència molt valuosa per a l’alumnat, que cada any les espera amb il·lusió i entusiasme, ja que permeten aprendre d’una manera diferent i enriquidora fora de l’aula.