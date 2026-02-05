Deu escoles de Terrassa participen en un programa comarcal contra el malbaratament alimentari

Una desena d’escoles de Terrassa participen aquest curs en el programa Recooperem: cuina per compartir, una iniciativa d’aprofitament alimentari impulsada pel Consell Comarcal del Vallès Occidental que té com a objectiu reduir el malbaratament i fer arribar els excedents dels menjadors escolars a col·lectius en situació de vulnerabilitat.
Els centres terrassencs implicats formen part de la Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Terrassa (XEST) i són les escoles Enxaneta, Roser Capdevila, França, La Roda, La Nova Electra, Serra de l’Obac, Abat Marcet, Joaquima de Vedruna i Tecnos. A més, també participen en el projecte tres centres més de la ciutat: Bisbat d’Ègara, El Vapor i Isaac Peral.
El programa, actiu des del 2015 i amb presència a Terrassa des del 2017, es basa en la recollida d’àpats preparats i productes de primera necessitat no servits als menjadors escolars, que posteriorment es distribueixen a través de bancs d’aliments. Hi col·laboren empreses de menjador i entitats socials com Creu Roja, Càritas i la Fundació Maria Auxiliadora.
Segons dades del Consell Comarcal, entre els anys 2015 i 2025 s’han recuperat més de 163.700 àpats, que han arribat a prop de 4.000 famílies i han evitat la generació de més de 61.000 quilos de residus. La iniciativa s’emmarca també en la Llei de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris, que fixa com a objectiu reduir a la meitat el malbaratament l’any 2030.
En el marc del projecte, el Laboratori Municipal de Terrassa s’encarrega de les analítiques sanitàries dels aliments recuperats, gràcies a un conveni entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament. Aquest servei dona suport tècnic en seguretat alimentària i control sanitari, amb un sistema de qualitat certificat segons la norma ISO 9001:2015.