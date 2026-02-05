Carmina Benamunt oferix a l'Escola Pia una xerrada oberta sobre com acompanyar l’adolescència amb fermesa i flexibilitat

L’orientadora familiar i facilitadora educativa Carmina Benamunt protagonitzarà una nova sessió del cicle Converses amb Carmina Benamunt el proper dijous 12 de febrer, a les 19 hores, al teatre de l’Escola Pia de Terrassa. La xerrada, oberta i gratuïta, portarà per títol Adolescència – L’art d’educar amb fermesa i flexibilitat i s’adreça a famílies, docents i professionals interessats en l’educació i l’acompanyament dels joves.
Amb més de nou anys d’experiència treballant amb adolescents i famílies, Benamunt compartirà eines i reflexions per ajudar a construir relacions basades en la confiança, el respecte i la comunicació empàtica. La seva metodologia aposta per combinar límits clars amb una mirada flexible i conscient, que permeti acompanyar el procés de creixement dels adolescents sense trencar la connexió emocional.
Durant la xerrada, es posarà el focus en com establir límits que cuiden, potenciar la motivació i l’autonomia dels adolescents, i transformar les dificultats pròpies d’aquesta etapa en oportunitats d’aprenentatge i creixement familiar. L’objectiu és oferir recursos pràctics perquè adults i joves puguin viure l’adolescència com una etapa de descobriment compartit.
Carmina Benamunt és autora de diversos llibres, entre els quals destaquen MIA, l’estiu que ho va canviar tot i Ponte en mi lugar, i és una veu reconeguda en l’àmbit de l’educació emocional i l’acompanyament familiar.
L’acte és gratuït i està obert a totes les persones interessades a reflexionar sobre l’educació i els reptes de l’adolescència.