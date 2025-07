Nous ajuts per rehabilitar edificis a barris gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya ha publicat una nova convocatòria de subvencions que es destinaran a la rehabilitació d'edificis de promocions que gestiona l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC). A Terrassa, els barris on hi ha edificis inclosos a aquesta llista són: Can Jofresa, el Pla del Bonaire, Can Niquet, La Grípia, Sant llorenç, Vilardell i Egara.

Segons el comunicat emès per Territori, "l'objectiu principal d'aquests ajuts és que vagin destinat a obres de rehabilitació que millorin l'accessibilitat", tals com la instal·lació d'ascensors, rampes i/o remuntadors d'escales, així com altres dispositius d'alerta, videoporters i domòtica que millorin l'autonomia de les persones grans o amb discapacitat. També es contempla l'ús de la subvenció per a la millora estructural de les construccions i, com a novetat d'enguany, per pal·liar les "deficiències relatives a l'estat de conservació de les instal·lacions d'electricitat existents a l'edifici", ja que poden resultar un "risc per a la seguretat i salubritat" dels habitants.

Així, des del dilluns 14 de juliol fins el divendres 14 de novembre, juntes i agrupacions de juntes de propietaris, així com titulars d'habitatges elegibles segons els requisits podran iniciar els tràmits de sol·licitud de l'ajut a través del portal de tràmits en línea del gencat. La subvenció pot cobrir fins un màxim de 14.000 euros i s'ingressaran entre el 2026 i el 2028. En el cas de les unitats familiars amb rendes molt baixes (inferiors a dues vegades l'indicador de renda de suficiència de Catalunya), el Departament de Territori ha previst una subvenció complementària de cohesió social que "pot cobrir fins al 100%" la despesa de l'actuació.