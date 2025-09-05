Ca n’Aurell impulsa el comerç local amb Rasca-rasca

L’Associació de Comerciants de Ca n’Aurell va presentar divendres un calendari d’activitats que durà a terme fins a final d’any, amb l’objectiu de dinamitzar el comerç del barri i donar un petit suport als clients durant la tornada a la rutina després de les vacances d’estiu. L’acte es va celebrar a la terrassa del bar de la plaça del Progrés i va estar presidit per la presidenta de l’Associació, Esther Nosás, amb la participació de representants d’alguns dels comerços associats. Laura Rivas, tinent d’alcalde i presidenta del Districte 4, també va fer presència.
Durant la trobada, Nosás va explicar que la campanya “Ca n’Aurell té premi”, que començarà el pròxim 8 de setembre i s’allargarà fins al 31 d’octubre, pretén incentivar les compres de proximitat i reforçar la relació entre els veïns i els establiments del barri. Els comerços associats repartiran butlletes de Rasca-rasca gratuïtes a tots els clients que facin compres. Els premis directes, de 5 i 10 euros, es podran utilitzar com a forma de pagament en qualsevol establiment participant, amb la condició que s’hauran de gastar en una sola compra i en el mateix comerç.
El regidor de Comerç i veí del barri, Xavier Cardona, va participar en l’acte i va destacar la importància d’aquest tipus de campanyes: “Aquestes iniciatives són un element clau per estabilitzar i dinamitzar el comerç local, que afronta una competència important. Gràcies a les associacions i els negocis que confien, el comerç local segueix creixent i cohesionant el barri”, va assenyalar.
Segons l’Associació, la campanya no només busca premiar la fidelitat dels clients, sinó també generar moviment comercial i donar visibilitat als establiments adherits, especialment després de l’estiu. L’entitat considera fonamental implicar els veïns i veïnes i consolidar la comunitat al voltant del comerç local, amb iniciatives que reforcin la proximitat i la interacció entre clients i negocis, amb la participació activa en les accions que l’entitat organitza fins a finals d’any.