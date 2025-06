Calor extrema amb temperatures de fins a 35ºC

Després d’una primavera històrica a nivell de precipitacions a Terrassa, amb una vintena de dies de pluja només al mes de març, per exemple, l’estiu ha arribat amb força aquests dies, i ho ha fet per a quedar-se. Al llarg d’aquesta setmana, els termòmetres s’enfilaran fins als 35 ºC, deixant un panorama totalment càlid i estiuenc a la ciutat. Aquest dimarts i aquest dimecres seran els dies més calorosos d’aquesta ratxa de temperatures extremes que s’estendrà fins al diumenge.

“Serà una calorada prematura per ser el mes de juny, amb temperatures molt per sobre de la mitjana climàtica”, avisa el meteoròleg terrassenc, Marc Silvestre, a la vegada que afegeix que “serà més sostinguda i més intensa que aquesta primera que vam tenir a finals de maig”. No serà una calorada de rècord per ser mes de juny, ja que al maig del 2022 es van donar registres similars de 34 i 35 ºC, i al juny del 2019, els termòmetres van arribar a fregar els 40 ºC. Ara bé, sí que destaca que les temperatures siguin tan altes per les alçades d’any en la qual ens trobem.

No es podrà afirmar, però, que es tracti d’una onada de calor: “fa uns cinc anys sí que ho hagués estat, perquè els 35 ºC durant tres dies seguits eren el llindar de l’onada de calor. Ara, aquests càlculs es s’alcen als 37 ºC”, apunta Silvestre.

Calor provinent d’Àfrica

Aquestes altes temperatures es deuen a una configuració atmosfèrica que està esdevenint cada vegada més típica al nostre territori, sobretot, des del 2020. “Es tracta d’una bossa d’aire fred en altura que se situa a l’oest de Portugal, una posició estratègica que ens aporta calor de rebot a nosaltres”, explica el meteoròleg, dient que “la seva rotació ciclònica o en contra de les agulles del rellotge, antihorària, el que fa és impulsar-nos masses d’aire molt càlides del nord d’Àfrica”.

Aquests casos, combinats amb les altes humitats que pot viure Terrassa aquests propers dies amb registres que superin el 80%, són els que acostumen a deixar el cel d’un color groguenc. “Patirem xafogor causada per la humitat, la pols sahariana i les encluses de les tempestes, que deixaran el cel enterbolit i tapat, i encara que les temperatures no siguin extremes, la sensació serà de molta calor”, justifica Marc Silvestre.

Un estiu calorós, sense sorpreses

Aquesta setmana fa preveure la tònica de l’estiu que viurem aquest any. “Tindrem temperatures per sobre de la mitjana, és pràcticament un fet, això”, afirma Silvestre, però també reconeix que “és complicat que visquem un estiu extraordinàriament càlid. Sí que de ben segur que no ens escaparem d’alguna onada de calor, però no hauria d’haver-hi cap anomalia com els anys anteriors”.