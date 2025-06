Campanya de control d'alcohol i drogues de la Policia Municipal de Terrassa

La Policia Municipal de Terrassa participa des d'aquest divendres en una nova campanya de prevenció impulsada pel Servei Català de Trànsit que té per objectiu reduir la sinistralitat viària i conscienciar la ciutadania sobre les implicacions del consum de substàncies alcohòliques i drogues, ja que es tracta d'un dels principals factors de risc en els accidents de trànsit.

La campanya s'inicia coincidint amb l'inici del període de vacances, el pont de Sant Joan, així com l'increment de l'activitat en locals d'oci, factors que, juntament amb l’increment de vianants, augmenten el risc d’accidentalitat. Per aquest motiu, la Policia Municipal establirà punts de control durant les 24 hores del dia a diferents carreteres de la ciutat on hi participaran tots els efectius municipals.