Campanya informativa i preventiva del mosquit tigre

Evitar les petites acumulacions d’aigua estancada és la mesura més eficaç per controlar la proliferació del mosquit tigre i, per això és important la col·laboració ciutadana, per aturar la seva expansió. Les dates de la campanya d'informació i sensibilització de l’Ajuntament de Terrassa s’adapten cada any segons l’arribada de les altes temperatures, ja que el cicle biològic de l’espècie també es modifica depenent de les condicions climàtiques. La campanya té la finalitat de remarcar la importància que tenen les mesures preventives per tal d’evitar que augmentin els llocs de cria, i forma part de les accions municipals de control integrat de les plagues urbanes.

Precisament aquest és l’objectiu de la xerrada que es celebrarà el dimarts, dia 17 de juny, a les 19 hores, al Casal Cívic de Les Fonts, al Carrer de Santa Teresa 1, i que estarà oberta a la ciutadania. Un expert del Servei de Control de Mosquits del Baix Llobregat explicarà les mesures preventives que cal adoptar per evitar l’expansió d’aquest insecte. Els focus de cria del mosquit tigre es reparteixen entre la via pública i les propietats privades, per la qual cosa és important recordar que la responsabilitat, pel que fa a la seva prevenció, és compartida. La sessió abordarà mesures útils i aspectes pràctics per controlar la proliferació de mosquits.

Per part de l’administració municipal, quan es detecta un focus o bé es rep una comunicació ciutadana, es fan les inspeccions i el tractament corresponent a la via pública en cas que sigui necessari. En relació a les zones exteriors de les propietats privades, és fonamental mantenir les finques netes i desbrossades sense recipients que acumulin aigua. De fet, és en aquells barris i urbanitzacions residencials, on hi han més cases amb patis o amb jardins, que la col·laboració ciutadana és més important.

El mosquit tigre, a part de les molèsties que provoca la seva picada, és un potencial transmissor de malalties que són endèmiques en països tropicals, com el dengue, el Zika i el Chikungunya. A Catalunya aquestes malalties arriben principalment pels viatges a aquests països. Tant les mesures per evitar les picades de mosquit com la prevenció de la proliferació de mosquits al nostre entorn són fonamentals per prevenir que aquestes malalties puguin arribar a ser un problema al nostre medi.

Recomanacions per evitar la proliferació del mosquit tigre:

∙ Buidar i posar sota cobert els objectes en els quals es pugui acumular aigua (gerros, galledes, plats d’animals domèstics, plats sota els testos...) i evitar la seva inundació. En el cas d’elements fixos, cal eliminar qualsevol acumulació d’aigua.

∙ En recipients destapats (per exemple, els abeuradors dels animals) cal que l’aigua es renovi dos cops per setmana com a mínim.

∙ Els canals de recol·lecció d’aigües de les teulades i els embornals dels patis i terrasses han d’estar nets de restes vegetals i amb bon funcionament. ∙ No acumular aigua de reg en dipòsits o bidons destapats.

∙ Mantenir en condicions higienicosanitàries òptimes les piscines i basses.

Projecte Mosquito Alert

Les persones que detectin possibles punts de cria de mosquit tigre poden contactar amb el servei de Protecció de la Salut del servei de Medi Ambient de l’Ajuntament. També poden compartir les seves observacions a través de l’App Mosquito Alert, que es pot descarregar al web https://www.mosquitoalert.com/ca/, aquest és un projecte cooperatiu de ciència ciutadana que té per objectiu lluitar contra l'expansió de mosquits invasors i transmissors de malalties infeccioses que estan o bé reemergint o bé apareixent per primera vegada a Europa.

L’Ajuntament de Terrassa hi participa des de fa més de vuit anys, ja que és una manera de millorar el seguiment, estudi i control del mosquit tigre.

Només cal que, en cas de detectar algun exemplar de mosquit tigre, les persones facin una fotografia i l'enviïn a través de l’aplicació mòbil a aquesta plataforma de ciència ciutadana que investiga i controla l’expansió d’aquests insectes.

Les dades generades són útils per la ciència, ja que permeten estudiar la distribució geogràfica i la seva estacionalitat durant tot l’any.