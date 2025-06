Càritas Diocesana de Terrassa alerta de l’augment del relloguer i les condicions precàries d’accés a l’habitatge

Càritas Diocesana de Terrassa ha presentat la seva memòria 2024, en què denuncia l’increment del relloguer en condicions precàries com una de les problemàtiques més greus que afecten actualment les persones acompanyades per l’entitat al Vallès Occidental i Oriental.

Segons dades de la memòria, gairebé una de cada tres persones ateses (31,9%) viuen en règim de relloguer, sovint sense contracte ni garanties legals, fet que genera inseguretat, tensions de convivència i vulneració de drets bàsics. Entre les situacions més habituals es denuncien restriccions d’ús de serveis essencials com la cuina, la rentadora o el bany.

Jesús, un jove de 20 anys acompanyat per Càritas afirma que “és molt difícil perquè vius amb persones alienes a tu, persones que no coneixes, que tenen pensaments diferents”. No obstant això, confessa que ha tingut sort perquè a ell en cap moment li han imposat horaris per poder utilitzar la rentadora ni li han prohibit cuinar, com els passa a altres persones que viuen en situació de relloguer.

Aquestes condicions impacten directament en la salut mental i física de les persones afectades, especialment en famílies amb infants. Més del 25% de les persones ateses per Càritas són menors d’edat, sovint sense espais adequats per estudiar o jugar, sense incomodar a les altres persones que viuen al pis.

Càritas adverteix que el marc legal actual no protegeix la majoria de les situacions de relloguer, ja que sovint es realitzen en l’economia submergida, sense contractes. Aquesta circumstància impedeix a les persones reclamar condicions dignes i impossibilita el control efectiu del mercat.

D’altra banda, amb la mirada continua de vetllar per la dignitat de les persones acollides en habitatges de Càritas Diocesana de Terrassa, durant el 2024 l’entitat ha fet intervencions al 50% dels pisos, sobretot en adaptació per a l’estalvi energètic i benestar en general: tancaments, electrodomèstics, arranjaments diversos.

Targetes moneder: autonomia, sostenibilitat i salut

Un altre dels projectes destacats per Càritas durant l’any 2024 ha estat reforçar el sistema de targetes moneder com a eina per garantir l’accés a aliments i productes bàsics, tot preservant la llibertat, la privacitat i la dignitat de les persones beneficiàries. Aquestes targetes permeten fer compres en comerços de proximitat, afavorint el teixit econòmic local i evitant l’estigmatització.

“És una targeta que la pot portar qualsevol persona, i allà no hi ha cap distintiu. La persona compra, paga, i ningú no sap res” afirma el Santi, voluntari que acompanya persones beneficiàries de targetes moneder. A més, el projecte fomenta l’autonomia de la gestió econòmica de les famílies, alhora que facilita un acompanyament proper i personalitzat per part dels equips voluntaris.

Inserció laboral, suport a la infància, adolescència, família i a la gent gran

Pel que fa a l’àmbit laboral, Càritas ha acompanyat més de 800 persones a través d’itineraris personalitzats. Formacions i col·laboracions amb empreses com Sirsa, permeten fer pràctiques i accedir a contractes laborals.

En paral·lel, el programa d’infància, adolescència i família ha enfortit els espais d’acompanyament educatiu i familiar. També s’han impulsat tallers de competències digitals per a infants i adolescents, i s’ha donat a conèixer la LOPIVI als agents de Càritas, per garantir entorns segurs i protegits per a infants i adolescents.

Així mateix, entre les iniciatives destacades del 2024, cal esmentar el projecte Grans Moments, que ofereix acompanyament a persones grans, alhora que promou el voluntariat juvenil i experiències intergeneracionals. Ja implantat en municipis com Sabadell i La Garriga, el projecte construeix vincles que humanitzen la relació entre generacions i trenquen l’aïllament.

Compromís amb la qualitat i l’acompanyament integral

El 2024 ha estat un any clau per a l’entitat. El treball conjunt de voluntaris i professionals ha culminat amb l’obtenció del certificat de qualitat ISO 9001:2015, que acredita l’excel·lència i la millora contínua en la gestió. Aquesta fita ha coincidit amb el 10è aniversari de Càritas Diocesana de Terrassa, reforçant el seu compromís amb una acció social centrada en la dignitat, la proximitat i la transformació comunitària.

Càritas ha acompanyat 23.855 persones a través de 262 projectes socials, amb el suport de 1.512 persones voluntàries. L’actuació ha estat transversal, abordant necessitats bàsiques, laborals, educatives, emocionals i residencials.

Aquestes xifres evidencien una tasca centrada en les persones i els seus drets, que vol transformar la vulnerabilitat en oportunitat, fent de cada procés d’ajuda una història de dignitat i canvi.