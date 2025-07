Es commemoran 150 anys de la policia municipal

La Junta de Portaveus ha abordat aquest divendres la commemoració del 150è aniversari de la Policia Municipal de Terrassa, una efemèride que se celebrarà els propers mesos. La qüestió ha sorgit arran de les peticions dels grups del PSC i del PP, que per separat van reclamar que “es celebri com ho està demanant el col·lectiu policial”.

El tinent d’alcalde de Territori i regidor de Seguretat, Xavier Cardona, ha explicat que hi ha sobre la taula l’entrega de la medalla d’or de la ciutat al cos, “una proposta que, amb el suport expressat, entenem que tirarà endavant”. També ha detallat que s’han creat grups de treball dins la Policia Municipal per preparar els actes, i que està previst fer-ne la presentació al setembre.

El regidor ha aprofitat per agrair públicament la tasca diària del cos.

Entre els altres acords tractats a la Junta de Portaveus i exposats per Xavier Cardona, destaca que el ple inclourà l’adhesió als principis de la campanya de l’ONU contra el tràfic de persones. També es demanarà al govern de l’Estat la recuperació del 30% de la subvenció al transport, que permetia oferir un preu més reduït per a la T-25 dels busos urbans.

Una altra proposta, presentada per ERC, és l’organització d’un campionat escolar de hockey sala a Terrassa. “Entenem que és la modalitat més fàcilment extensible a totes les escoles de la ciutat i l’esport que més ens singularitza”, ha afirmat la regidora Ona Martínez. ERC també demana la una consulta ciutadana per decidir la prioritat entre els projectes d’aparcaments soterrats previstos: el del Portal de Sant Roc i el de la plaça de Can Roca. Per la seva banda, el PSC ha presentat una proposta d’acord de junta de portaveus per protegir l’anella verda dels focs forestals i agrícoles.

Homenatge a Paco Cano

El PP també ha comunicat la intenció de fer un acte de ciutat per l’assassinat en mans d’ETA de Paco Cano, regidor de Viladecavalls, del qual farà 25 anys el 14 desembre.