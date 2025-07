Protecció Civil demana prudència a la ciutadania per les fortes pluges

La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, ha demanat a la població prudència i planificació per fer front a l'episodi de pluges intenses que es preveu que afecti gran part de Catalunya entre la tarda de divendres i dissabte. En aquest temps es poden formar tempestes que descarreguin més de 40 litres per metre quadrat en menys de 30 minuts en alguns indrets, entre els quals es pot trobar Terrassa o el Vallès Occidental. Les precipitacions poden anar acompanyades de calamarsa i vent fort.

En una atenció als mitjans efectuada la tarda de divendres, Solé ha recomanat a la ciutadania informar-se sobre la climatologia abans d'assistir a una activitat a l'aire lliure i evitar totalment traspassar rieres i rierols, tant a peu com en cotxe. També ha assegurat que l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) farà un seguiment "intens" de l'episodi per estar preparats per enviar avisos si fos necessari.

Davant la previsió de fortes pluges, #ProteccióCivil demanem:



✅️ Prudència en la mobilitat 🚗 i evitar desplaçaments innecessaris



✅️ No travessar ni a peu ni amb vehicle zones inundables



✅️ Evitar fer activitats a l'aire lliure que ens puguin posar en perill#INUNCAT https://t.co/WuWSIgXvo5 pic.twitter.com/W7rPcOkaG7 — Protecció civil (@emergenciescat) July 11, 2025

La directora del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), Sarai Sarroca, ha explicat que no es preveuen crescudes importants dels rius més grans, però ha remarcat la possibilitat que les lleres dels rius més petits sí que es desbordin, sobretot els situats al nord del país. El SMC ha posat en alerta taronja gran part del territori català, inclòs el Vallès Occidental durant la jornada de dissabte en el llindar de 4 sobre 6.

Les precipitacions, que entraran per Ponent i Terres de l'Ebre, es desplaçarà cap al nord, passant per la Catalunya Central i descarregant, probablement, al llarg de tota la costa.

⚠️ El Servei Meteorològic de Catalunya actualitza l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja ⚠️

➡️ Ds. 02:00 - Dg. 02:00 h

➡️ Possibilitat de precipitació > 40 mm / 30 minuts ➡️ Grau de perill màxim: 🟠 4/6



⏲️Hora local (h) = TU+2 pic.twitter.com/3X17S38Dgr — Meteocat (@meteocat) July 11, 2025

Segons totes dues responsables aquest fenomen no és extraordinari, però Solé ha avisat que, en cas que la tempesta "s'encalli en algun punt", els registres de pluja poden augmentar significativament respecte a les previsions.

Per la seva part, Sarroca ha comentat que, davant la previsió que caiguin molts llamps sobre el territori, el SMC ja ha avisat als Bombers perquè inspeccionin els punts d'impacte per vigilar que no generin cap focus latent d'incendis.