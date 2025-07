ERC critica que el Pla d’asfaltatge “no és un pla real” i “no disposa dels recursos suficients”

ERC de Terrassa ha manifestat aquest divendres en roda de premsa que el Pla de xoc d’asfaltatge anunciat pel govern municipal “no només no és un pla real i és insuficient per atendre totes les necessitats de la ciutat”, sinó que "tampoc disposa dels recursos econòmics ni tècnics per fer-lo efectiu". La portaveu republicana, Ona Martínez, ha expressat la seva preocupació per l’estat actual de la via pública, i ha advertit que les actuacions previstes només afecten un 5% de l’asfalt de la ciutat en el període 2023-2025, cosa que, segons diu, conduirà “a una degradació progressiva”.

“Ens agradaria que fos un pla potentíssim per a la ciutat, però no és així. Ens veiem obligats a sortir i explicar-ho perquè estem preocupats i decebuts”, ha afirmat Martínez.

Segons ha exposat, la vida útil mitjana de l’asfalt és de 15 anys, però amb el ritme actual d’intervenció “caldrien almenys 50 anys per actuar a totes les vies”. A més, ha detallat que dels 10,3 milions d’euros anunciats pel pla, 3,8 corresponen a obres ja executades i 4,5 milions “no tenen assignació clara”.

Martínez ha alertat que aquests fons “només poden sortir d’un rescat de l’Estat o de retallar partides ja aprovades”, i ha conclòs que es tracta “d’un pla sense pla ni diners, i que en gran part ja està fet”. “Retallaran d’altres partides com les escoles bressol, el Nadal, les ombres als parcs infantils, les ajudes socials o el benestar animal? La ciutadania té dret a saber-ho. Un govern seriós no pot limitar-se a vendre promeses buides”, ha remarcat.

ERC també ha denunciat el que considera “manca de coherència” del govern local. “No es pot presumir d’impulsar una revolució verda mentre es projecten infraestructures com un pàrquing de 15 milions d’euros al centre, tot i els informes tècnics i ambientals desfavorables”, ha dit. Martínez ha acusat l’executiu de “reaccionar més que liderar i buscar titulars fàcils sense projecte sòlid al darrere”.

Finalment, els republicans han exigit “rigor i ambició” per fer front als reptes de ciutat i revertir “la desinversió acumulada a l’espai públic”.